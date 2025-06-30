اعتماد 3 وحدات صحية جديدة في كفر الشيخ

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، عن حصول 3 وحدات صحية جديدة على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR).

جاء هذا الاعتماد تأكيدًا على التزام هذه الوحدات الصحية بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في الرعاية الصحية.

الوحدات الصحية المعتمدة

وقال الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن الوحدات الصحية المعتمدة هي: وحدة طب الأسرة بالحنفى - بلطيم، ووحدة طب الأسرة بغرب تيرة - الحامول، ووحدة طب الأسرة بإسحاقة - كفر الشيخ

جدير بالذكر أن اعتماد GAHAR يعتبر شهادة ثقة في قدرة هذه الوحدات على تقديم خدمات صحية متكاملة وفقًا للمعايير الدولية، مما يضمن حصول المرضى على رعاية عالية الجودة وبيئة علاج آمنة.