قطع مياه الشرب عن عدد من قرى كفر الشيخ غدا | اعرف الأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ عن انقطاع المياه عن بعض قرى دسوق وقلين، وذلك غدًا الجمعة، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة الثالثة صباح يوم السبت، لمدة 10 ساعات.

سبب انقطاع مياه الشرب

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى أعمال صيانة على خط 600 مللي بطريق دسوق - قلين، أمام مدخل قرية سنهور المدينة، ما يؤدي إلى انقطاع المياه عن قرى: سنهور المدينة، شباس الشهداء، العجوزين، شابة، أبو زيادة، وتوابع هذه القرى، ويؤثر الانقطاع على بعض قرى قلين: شباس عمير، حصة الغنيمي، الغنيمي.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع المذكورة.

وفي سياق متصل، حرصت الشركة على تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.