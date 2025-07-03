نهاية وهم السفر.. حكاية سقوط محتال عقود العمل بالخارج في الجيزة

في قلب الجيزة، انكشفت خدعة كبرى باع من خلالها محتال محترف الوهم لعشرات المواطنين، بعدما أغراهم بفرص عمل مزيفة خارج البلاد، لكن الحقيقة كانت مؤلمة عبارة عن عقود وهمية، أختام مقلدة، ومبالغ طائلة استولى عليها مقابل أحلام كاذبة.

القصة الكاملة نرصدها في السطور التالية حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر، مستخدمًا محررات رسمية مزورة وأختام منسوبة لجهات حكومية.

التحريات كشفت أن المتهم، صاحب سجل جنائي، يدير شبكة احتيال واسعة استهدفت المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل، مقابل مبالغ مالية.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته أدوات التزوير كاملة، بينها أختام مقلدة، محررات مزورة، وطلبات توظيف.

واعترف المتهم خلال التحقيق بمزاولة نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وإحالته للنيابة العامة.