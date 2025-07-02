إحالة مالك شركة للمُحاكمة بتهمة النصب على المواطنين بمدينة نصر

قرّرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة مالك شركة للمحكمة المختصة، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسهيل تسفيرهم للخارج بمنطقة مدينة نصر.



ونجحت الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج، والاستيلاء على أموالهم فى إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم وإيهامهم بتوفير فرص عمل لهم "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطه الإجرامى بمواقع التواصل الاجتماعى، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.