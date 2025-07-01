مصدر أمني يكشف حقيقة الرسائل المنسوبة لعدد من نزلاء بمركز إصلاح وتأهيل

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بأحد المنابر الإعلامية التابعة لــ جماعة الإخوان الإرهابية من إدعاءات بشأن وجود رسائل منسوبة لعدد من النزلاء تتضمن الزعم بإعتراضهم على الترحيل القسرى لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لتعرضهم به لإنتهاكات.

وأكد المصدر أن الإجراءات المتبعة فى ترحيل النزلاء تتم وفقاً للوائح المنظمة لقطاع الحماية المجتمعية والتى تقضى بعرض النزلاء على جهات التحقيق وإعادتهم مرة آخرى لمراكزهم الأصلية.

كما أن المركز المشار إليه تتوافر به كافة الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء فى إطار ما شهدته المنظومة العقابية من تطوير وتحديث وفقاً لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية، ويخضع للإشراف القضائى إسوة بباقى مراكز الإصلاح والتأهيل، ويأتى دأب الجماعة الإرهابية على إختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات لمحاولة إثارة إنطباعات خاطئة تجاه السياسة العقابية الحديثة والحصول على إستثناءات للعناصر الإرهابية التابعين لها من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.