الداخلية تكشف ادعاءات فتاة بتركيب كاميرات داخل غرف خلع الملابس بجيم شهير بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى إدعت خلاله إحدى السيدات قيام المسئول عن مركز ألعاب رياضية "جيم" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة بتركيب كاميرات مخبأة داخل الصالة الخاصة بالسيدات وتصويرهن أثناء تغييرهن ملابسهن.

بالفحص تبين أن المركز المشار إليه "مرخص" ومستأجر لأحد الأشخاص مدير المركز مقيم بدائرة القسم، وبتاريخ 13 الجارى قامت القائمة على النشر وشقيقتها وأحد شركائهما بإستئجار المكان المخصص للمساج داخل المركز من مدير المركز ، وحدثت خلافات بينهم لإعتراضه على مخالفتهم قواعد التشغيل، مما دفعه لطلب فسخ التعاقد وإخلاء المكان .

وبإجراء التحريات تبين قيام السيدتين المذكورتين بإختلاق الواقعة وتم ضبطهما وبمواجهتهما أقرتا بإدعائهما الكاذب ونشرهما مقطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعى بقصد التشهير بالمركز وإبتزاز مديره لإجباره على إستمرار التعاقد.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.