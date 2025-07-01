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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سوابق ومصحة نفسية.. تفاصيل جديدة في طعن طالبة لفرد أمن جامعة عين شمس

أرشيفية
أرشيفية
أحمد مهدي

كشفت تحريات أجهزة أمن القاهرة ملابسات جديدة في واقعة اتهام طالبة بطعن فرد أمن جامعة عين شمس.

سكين وطعنته في البطن

وتبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن الطالبة سبق وأن تم فصلها من الجامعة بعد التخرج ورفض تقديمها في الدراسات العليا بسبب سلوكها.

كما أكدت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن الطالبة مصابة بحالة نفسية وسبق لها التعدي على أحد موظفي الجامعة وإيداعها مصحة نفسية.

وأفادت تحريات أجهزة المباحث في القاهرة، بأن الطالبة حال دخولها إلى الجامعة منعها فرد الأمن فقامت بإشهار سكين وطعنته في البطن.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من أمن جامعة عين شمس أفاد بإصابة فرد أمن على يد طالبة.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة، وتبين أن فرد الأمن المصاب منع الطالبة من الدخول فقامت بطعنه في البطن باستخدام سكين.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على الطالبة، وتبين أنها مهتزة نفسيا وأن المجني عليه منعها من الدخول فقامت بطعنه.

تحريات أجهزة أمن القاهرة طعن فرد أمن جامعة عين شمس فرد أمن جامعة عين شمس

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