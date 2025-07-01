قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لأول مرة.. الهيئة الوطنية للانتخابات تدمج ذوي الإعاقة بصريًا وسمعيًا في العملية الانتخابية
برلمانية الوفد: لن يتشرد مواطن في عصر الرئيس السيسي
استجابة لطلب البرلمان ..رئيس جهاز الإحصاء يستعرض بيانات المستأجرين
"السيدة ذات الخواتم".. شاهد صامت على كارثة فيزوف المدمرة| إيه الحكاية؟
الإخوان بعد 30 يونيو.. من أوهام التمكين إلى دروب التيه
وزير الخارجية: فرص كثيرة وواعدة لإطلاق المزيد من الشراكات الاستثمارية مع عمان
محادثات سرية بين إسرائيل وسوريا بوساطة أمريكية لتقليص التوتر
عبد العاطي: أمن الخليج خط أحمر.. وما يحدث في الضفة لا يقل خطورة عن غزة
رئيس إسكان النواب يطالب بإعفاء المستأجر الأصلي من نص الإخلاء بعد ٧ سنوات
بث مباشر.. مؤتمر الهيئة الوطنية لدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ والجدول الزمني
عبد العاطي: فرص واعدة في السوق العماني.. ورأس المال البشري المصري عنصر جذب أساسي
رئيس النواب: بيانات الحكومة عن الإيجار القديم خلت من أرقام المستأجر الأصلي والجيل الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

نهاية الكيف.. الإعدام لـ "هوبا وبري" أنهيا حياة صديقهما بسبب خلاف على ثمن شراء المخدرات بأسيوط

الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط
الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط
إيهاب عمر

عاقبت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، أوراق شخصان بالإعـ.ـدام شنـ.ـقا لقيامهما بقـ.ـتل شخص وإصابة 3 آخرين بسبب خلافات مالية ثمن شراء مواد مخدرة بقرية عرب الكلابات بمركز الفتح بأسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة و عضوية المستشارين أحمد فتحي كروت الرئيس بالمحكمة و إيهاب أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر و عثمان أحمد عبد الحميد .


بلاغ بوجود جثة ومصابين


تعود وقائع القضية رقم 21242 لسنة 2024 جنايات مركز الفتح إلى ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة ببلاغ من أهالي قرية عرب الكلابات بوجود جثة و3 مصابين بطريق عزبة الشيخ سويف ناحية قرية عرب الكلابات .


انتقل إلى موقع الحادث الرائد أحمد محمد هاشم معاون وحدة مباحث مركز الفتح وتبين من المعاينة والفحص مقتل " هيثم .م . س " وإصابة كلا من " هشام . ف . ب " و " عثمان . ع . ع " و " جمال . ش . أ " .


على الفور أمر اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط بتشكيل فريق بحث برئاسة مدير مباحث المديرية وقيادة الرائد أحمد محمد هاشم معاون وحدة مباحث مركز شرطة الفتح لتحديد مرتكب الواقعة.


تحديد مرتكبي الواقعة 


وبفحص كاميرات المراقبة الموجودة بموقع الحادث  وتنشيط المصادر السرية تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " إيهاب . ع . ب " وشهرته " هوبا " 21 عاما و " الصحابي . ص . ص " وشهرته " بري " 24 عاما مقيمان قرية عرب الكلابات .


وتوصلت تحريات المباحث إلى وجود خلافات مالية بين المتهمان والمجني عليه الأول بسبب ثمن مواد مخدرة وعلى اثر ذلك قام المتهمان بالتربص للمجني عليه الأول وأثناء سيرة بتوك توك الخاص به وبصحبته باقي المجني عليهم في طريقهم لقرية عرب الكلابات لشراء مواد مخدرة وبعد خروجهم على إحدى الطرق الفرعية لانتظار وصول المجني عليه الأول لاصطحابهم بالتوك توك الخاص به لعودتهم إلى مدينة أسيوط فوجئوا بالمتهمان فقاموا بالدلوف مسرعين داخل التوك توك وقام المجني عليه الأول بقيادة التوك توك مسرعا محاولا الهرب من المتهمين ولكن قاما المتهمان بملاحقتهم بدراجة نارية قيادة المتهم الثاني وأطلق عيارا نارية استقر في رأس المجني عليه الأول مما أودى بحياته وانقلاب التوك توك وباقي المجني عليهم مما أدى الى إصابتهم.

أسيوط جنايات أسيوط خلافات مالية شراء مواد مخدرة رئيس المحكمة جنايات مركز الفتح عقوبة الإعدام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 1-7-2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 1-7-2025

أسعار السجائر اليوم 1-7-2025.. سعر كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

أسعار السجائر اليوم 1-7-2025.. كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

مجلس النواب

النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون الإيجار القديم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. تظهر هنا بالدرجات قريباً

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

جبالي يطالب النواب بالهدوء في الجلسة التاريخية لحسم قانون الإيجار القديم

أرشيفية

القبض على أدمن صفحة تسريب امتحانات الثانوية العامة

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

موجة ساخنة على مصر كلها.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

الحل اليوم.. سبب نفاد رصيد عداد الكهرباء

بالصور

وداعًا للأدوية.. كيف تُدير السكري من النوع الثاني بأسلوب حياة صحي؟

كيف تُدير السكري من النوع الثاني بأسلوب حياة صحي؟
كيف تُدير السكري من النوع الثاني بأسلوب حياة صحي؟
كيف تُدير السكري من النوع الثاني بأسلوب حياة صحي؟

ضبط ٤ أطنان مصنعات لحوم ودواجن مخالفة خلال الحملات التفتيشية بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

سر الطعم الأصلي.. طريقة تحضير بهارات الشاورما في المنزل مثل أشهر المطاعم

مكونات بهارات الشاورما الأصلية تكفي لعدة مرات
مكونات بهارات الشاورما الأصلية تكفي لعدة مرات
مكونات بهارات الشاورما الأصلية تكفي لعدة مرات

سعر ومواصفات BMW 520i Luxury الجديدة بالسوق المصري

 BMW 520i Luxury
 BMW 520i Luxury
 BMW 520i Luxury

فيديو

قرار محامي شيرين عبدالوهاب

بعد الانتقادات الأخيرة.. محامي شيرين عبد الوهاب يتحرك قانونيًا لحمايتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

المزيد