مواد مخدرة وحيازة أسلحة.. جنايات أسيوط تعاقب 3 أشقاء ونجل شقيقهم بأحكام رادعة

عاقبت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، 3 أشقاء ونجل شقيقهم بأحكام رادعة لقيامهم بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بمركز ديروط في أسيوط .

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد الرئيس بالمحكمة، و أحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة، و أمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.

تشكيل عصابي تخصص في تجارة المواد المخدرة



تعود وقائع القضية رقم 9158 لسنة 2025 جنايات مركز ديروط، تفيد ورود معلومات للنقيب مصطفى عبد الحكيم معاون وحدة مباحث مركز شرطة ديروط تفيد قيام كلا من "مصطفى . ف . م " 42 عاما ، عاطل ، وشقيقيه " محمود . ف . م " 46 عاما ، عاطل ، " أحمد . ف . م " 40 عاما ، عامل ، ونجل شقيقهم " عزام . ح . ف " 33 عاما ، عامل "، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم يتزعمه الأول للاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية .

ضبط المتهمين وبحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة



وبتقنين الإجراءات القانونية قاد النقيب مصطفى عبد الحكيم معاون وحدة مباحث مركز شرطة ديروط، قوة من أفراد الشرطة السريين استهدفت مكان تواجد المتهمين بمنطقة زراعية خلف مسكن المتهم الأول وتمكنت القوة من السيطرة عليهم وضبطهم وبحوزتهم 2 ميزان حساس و 17 لفافة بداخلها مادة الهيروين المخدر كما ضبط بحوزة المتهم الأول سلاح ناري " طبنجة ماركة حلوان وبداخلها 4 طلقات نارية كما عثر بحوزته على علبة سجائر بداخلها كيس يحتوي على مادة الشابو المخدر وآخر يحتوي على مادة الهيروين المخدر ومبلغ مالي 550 جنيها .

كما تمكنت القوة من ضبط 12 قطعة لجوهر الحشيش المخدر و 6 أكياس لمادة الشابو المخدر و هاتف محمول ومبلغ مالي 400 جنيها بحوزة المتهم الثاني وبتفتيش المتهم الثالث عثر بحوزته على سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع و 4 طلقات نارية و 2 كيس بلاستيكي يحتوي على مادة الشابو المخدر وهاتف محمول ومبلغ مالي 280 جنيها .

كما عثرت القوة على 10 لفافات بلاستيكية بحوزة المتهم الرابع بداخلها مادة الهيروين المخدر و كيس بلاستيكي بداخله مادة الشابو المخدر ومبلغ مالي 230 جنيها .

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهم و المبالغ المالية حصيلة بيع المواد المخدرة .



وبعد تداول أوراق القضية أمام هيئة الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط وسماع المرافعات عاقبت المحكمة المتهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكلا منهم عن تهمة إحرازهم وحيازتهم للمواد المخدرة ، كما عاقبة المحكمة المتهمان الأول والثالث بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 1000 جنيه عن تهمة حيازة الأسلحة .

كما عاقبت المحكمة المتهمان الثاني والرابع بالحبس ست أشهر وتغريم كلا منهما بمبلغ 500 جنيه لحيازتهما أسلحة بيضاء .