هديكم 200 جنيه .. السجن المؤبد لـ عامل اختطف صغيرين بمحافظة الوادي الجديد

عاقبت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط، عاملا ، بالسجن المؤبد لقيامه باختطاف طفلين بعد استدراجهما بحجة إعطائهما مبلغ مالي 200 جنيه للتعدي عليهما بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة الرئيس بالمحكمة، و حسين إبراهيم محمد نائب رئيس المحكمة، و أمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس .

استدراج طفلين ومحاولة التعدي عليهما

تعود وقائع القضية رقم 1004 لسنة 2025 جنايات الفرافرة إلى ورود بلاغا لمركز الشرطة من " عثمان . ي . ع " بتمكنه من ضبط أحد الأشخاص حال قيامة بمحاولة استدراج طفلين ومحاولة التعدي عليهما .

ضبط المتهم

انتقل إلى موقع البلاغ النقيب عبد الفتاح عيسى معاون وحدة مباحث مركز شرطة الفرافرة وتمكن من ضبط المتهم " محمد . ع . ع " 26 عاما ، وتبين انه حال لهو الطفلين " عبد الله . ج " و " عبد الرحمن . ر " عمرهما 8 أعوام ، أسفل شجرة لجمع ثمار النبق قام طلب منهما المتهم الذهاب معه وإعطائهما مبلغ 200 جنيه وتمكن الأهالي من ضبطه أثناء محاولته اختطافهما .

وتوصلت تحريات النقيب عبد الفتاح إبراهيم معاون وحدة مباحث مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد إلى قيام المتهم بمحاولة استدراج المجني عليهما والتعدي عليهما مستغلا صغر سنهما بعد أن قام بتتبعهما حال لعبهما وجمعهما بعض ثمار النبق من إحدى الأشجار وتحدث معهما وطلب منهما الذهاب معه محاولا إغرائهما بمقابل مادي " 200 " جنيه فتركه الصغيرين وابتعدا عنه وذهبا إلى شجرة أخرى فتتبعهما المتهم وقام بإمساكهما من يديهما وأخذهما معه محاولا الاحتيال عليهما بإعطائهما المبلغ المالي حتى أن شاهدهم احد الأشخاص وتمكن من إنقاذهما وضبط المتهم .