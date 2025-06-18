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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المشدد 10 سنوات لـ عامل يتاجر في الهيروين والشابو بأسيوط

محكمة
محكمة
إيهاب عمر

عاقبت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط، عاملا ، بالسجن المشدد  10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لاتجاره في مادتي الهيروين والشابو المخدرين بمدينة أبوتيج.

هيئة المحكمة 


صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة الرئيس بالمحكمة، و حسين إبراهيم محمد نائب رئيس المحكمة، و أمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس .

ورود معلومات لضباط وحدة المباحث 


تعود وقائع القضية رقم 1305 لسنة 2025 جنايات أبوتيج إلى ورود معلومات للنقيب محمد مظهر معاون مباحث قسم شرطة أبوتيج تفيد قيام المتهم " محمود . ر . أ " 34 عاما، عامل سابق اتهامه في 19 قضية متنوعة ، بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من شخصه ومسكنه و ملحقات مسكنه مكانا لإخفاء المواد المخدرة .

ضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة 


وبتقنين الإجراءات القانونية قاد النقيب محمد مظهر معاون وحدة مباحث قسم شرطة أبوتيج قوة من أفراد الشرطة السريين استهدفت مكان تواجد المتهم بمنزله وتمكنت القوة من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على 23 كيس بداخله مادة الهيروين المخدر وكذلك 49 لفافة لمادة الشابو المخدر وهاتف محمول ومبلغ مالي 1360 جنيه.


وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والمبلغ المالي حصيلة بيع المواد المخدرة .

أسيوط محكمة جنايات أسيوط المشدد 10 سنوات مادتي الهيروين والشابو المخدرين مدينة أبوتيج مادة الهيروين المخدر مادة الشابو المخدر

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