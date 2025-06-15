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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المشدد 10 سنوات لعاطل يتاجر في المواد المخدرة بأسيوط

الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط
الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط
إيهاب عمر

عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، عاطلا، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة والحبس لمدة عام وغرامة 10000 لحيازته سلاحين ناريين وذخيرة بمنطقة الحمراء دائرة قسم ثان أسيوط.

هيئة المحكمة 


صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة و علاء الدين سيد عبد المالك عضو المحكمة، وأمانة سر عادل أبوالريش و زكريا حافظ.

معلومات للادارة العامة لمكافحة المخدرات 


تعود وقائع القضية رقم 1733 لسنة 2025 جنايات ثان أسيوط، إلى ورود معلومات إلى النقيب فتحي طوسون مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة أسيوط تفيد قيام " محمد . ر . م " 32 عاما، عاطل ، مقيم منطقة الحمراء دائرة قسم ثان أسيوط، بالاتجار في المواد المخدرة بصورتي نصف الجملة والقطاعي متخذا من شخصه ومسكنه وملحقات مسكنه مركزا للبيع ومكانا لإخفاء المواد المخدرة .

ضبط مخدر الشابو واسلحة نارية 


وبتقنين الإجراءات القانونية قاد الرائد أحمد عادل عبد العال و النقيب فتحي طوسون مفتشا الإدارة العامة للمخدرات بمنطقة أسيوط قوة من أفراد الشرطة السريين استهدفت مكان تواجد المتهم بمنزله وتمكنت القوة من ضبط المتهم وبحوزته جوال بلاستيكي وبتفتيشه عثر بداخله على 2 سلاح ناري بندقية خرطوش تركي الصنع و 5 طلقات خرطوش و 6 أكياس شابو مخدر مختلفة الأحجام والأوزان و بتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي 400 جنيه .


وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والذخيرة بقصد الدفاع عن تجارته و المبلغ المالي حصيلة بيع المواد المخدرة.

محكمة جنايات أسيوط أسيوط السجن المشدد 10 سنوات المواد المخدرة قسم ثان أسيوط

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