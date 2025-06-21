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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ضربها بماسورة .. المشدد 15 عاما لـ عاطل قـ.ـتل ابنته بأسيوط

الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط
الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط
إيهاب عمر

عاقبت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم السبت، عاطلا ، بالسجن المشدد 15 عاما لقيامه بقتل ابنته بسبب تأخرها خارج المنزل بقرية الحوطا الشرقية بمركز ديروط. 


صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد الرئيس بالمحكمة، و أحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة، و أمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.

شقيقة المجني عليها تبلغ عن والدها 


تعود وقائع القضية رقم 5529 لسنة 2025 جنايات مركز ديروط إلى ورود بلاغا لمركز شرطة ديروط من " نفيسة . ص . س " مقيمة قرية الحوطا الشرقية بقيام والدها بالتعدي على شقيقتها " خديجة " 18 عاما، بالضرب والذي أودى بحياتها .

كبلها بحبل وانهال عليها ضربا 


وتوصلت تحريات النقيب علي خالد محمد ، معاون وحدة مباحث مركز شرطة ديروط إلى أن المجني عليها " خديجة . ص . س " خرجت من المنزل وذهبت إلى خياطة بالقرية لتعديل بعض الملابس وتأخرت بعض الوقت وعقب عودتها إلى المنزل قام والدها " صلاح . س . ع " 51 عاما ، لا يعمل، بتكبيلها بحبل والتعدي عليها بالضرب من سلاح ابيض " ماسورة حديدية " وعندما تدخل باقي أفراد الأسرة لنجدتها قام المتهم بتهديدهم وتوعدهم واستكمل تعديه على المجني عليها بالضرب على إنحاء متفرقة في جسدها .

هروب المجني عليها من المنزل 


وأضافت التحريات إلى انه في صباح اليوم التالي للواقعة قامت المجني عليها بترك منزلها خوفا من والدها المتهم وعلى اثر ذلك قام المتهم بإرسال أشقاءها للبحث عنها والعودة بها للمنزل وفور عودتهم بها قام بالتعدي عليها مرة أخرى مستخدما سلاحا ابيض " ماسورة حديدية " على رأسها وأماكن متفرقة بجسدها حتى فقدت المجني عليها وعيها .

و قام المتهم وأسرته باصطحابها إلى احد الأطباء بالقرى المجاورة وتبين إنها فارقت الحياة .

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