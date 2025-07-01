حريق مدرسة في الزاوية الحمراء.. التحريات: أشجار حول السور ولا إصابات| صور

كشفت تحريات ومعاينة أجهزة أمن القاهرة ملابسات اندلاع حريق في مدرسة أحمد عرابي بمنطقة الزاوية الحمراء.



حيث تبين من المعاينة التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن الحريق اندلع في سور المدرسة ونال أشجار ونخيل وتم السيطرة عليه قبل امتداده لباقي المدرسة بدون إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد باندلاع حريق في سور مدرسة بمنطقة الزاوية الحمراء.

على الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء من الحماية المدنية في القاهرة للسيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.