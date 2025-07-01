الزمالك يستفسر من محمد السيد عن مفاوضاته مع الأهلي.. واللاعب ينفي التوقيع

كثّف مسئولو نادي الزمالك، ممثلين في لجنة التخطيط والمدير الرياضي، اتصالاتهم باللاعب محمد السيد، نجم الفريق، للاستفسار عن حقيقة ما تم تداوله بشأن دخوله في مفاوضات مع النادي الأهلي، تمهيدًا للرحيل عن القلعة البيضاء، خاصة في ظل رفضه حتى الآن تمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ويحق للاعب، وفقًا للوائح، التوقيع لأي نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي مع الزمالك لتجديد عقده وتعديل بنوده المالية بالشكل الذي يرضي الطرفين.

وجاء تحرك إدارة الزمالك بعد تداول أنباء عن عقد اللاعب جلسة سرية مع أحد مسؤولي الأهلي خلال الأيام الماضية، للاتفاق على انتقاله إلى القلعة الحمراء مجانًا عقب انتهاء عقده مع الزمالك.

من جانبه، كشف مصدر مقرب من اللاعب أن محمد السيد لم يوقّع لأي نادٍ، ولا يزال ملتزمًا بعقده الحالي مع الزمالك، مؤكدًا أن اللاعب يُكنّ احترامًا كبيرًا للنادي الذي يلعب ضمن صفوفه.

ورغم تمسك الزمالك باللاعب وسعيه لتأمين بقائه، فإن عدم حسم ملف التجديد حتى الآن يثير مخاوف داخل القلعة البيضاء، لا سيما مع تكرار سيناريو رحيل بعض اللاعبين مجانًا في مواسم سابقة، وهو ما تحاول الإدارة الحالية تفاديه بالحسم المبكر لهذا الملف.