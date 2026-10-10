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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي واعتقال 4 آخرين في الضفة الغربية

اعتقلات إسرائيلية في الضفة الغربية
اعتقلات إسرائيلية في الضفة الغربية
أ ش أ

 أصيب 3 فلسطينيين، اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى اعتقال 4 آخرين.

وقال رئيس مجلس قروي قراوة بني زيد، نصال عرار، إن طفلين أصيبا بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لقرية قراوة بني زيد شمال غرب رام الله، وإطلاقها الرصاص تجاه المواطنين، مشيرا إلى نقل إحداهما لتلقي العلاج في المستشفى، فيما احتجزت قوات الاحتلال المصاب الثاني، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت ريما شمال غرب مدينة رام الله، وسط إطلاق لقنابل الغاز السام المسيل للدموع، كما اقتحمت قرية دير غسانة المجاورة، دون أن يبلغ عن إصابات اعتقالات.

وفي محافظة الخليل، أفادت مصادر أمنية ومحلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الدوارة ببلدة سعير شمال شرق الخليل، وأطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين، ما تسبب بإصابة شاب بجروح متوسطة في ساقه نقل على أثرها من قبل طواقم الهلال الاحمر لتلقي العلاج في مستشفى الخليل.

في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من بلدة حزما شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت (وفا) أن قوات الاحتلال اعتقلت عضو سكرتاريا الشبيبة الفتحاوية معاذ صلاح الدين، من بلدة حزما، أثناء مروره عبر حاجز بيت إيل العسكري، شرق رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين، وهم: محمد عبادة مجاهد من مدينة الخليل، ويوسف مصباح رجوب، ونجله محمد من بلدة دورا، عقب مداهمة منازلهم، وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

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