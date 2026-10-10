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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الخليج والاتفاق حبايب بالتعادل 1-1 في الدوري السعودي

الإتفاق والخليج
الإتفاق والخليج
حسن العمدة

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة الاتفاق والخليج، التي جمعتهما اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».

وافتتح جوشوا كينغ التسجيل لصالح الخليج في الدقيقة 68، بعدما نجح في تحويل ركلة جزاء إلى هدف، ليمنح فريقه التقدم خلال الشوط الثاني من المباراة.

ولم يتأخر رد الاتفاق كثيرًا، حيث تمكن بيرسانت سيلينا من إدراك التعادل في الدقيقة 76، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية، قبل أن تنتهي المواجهة بتقاسم الفريقين نقاط اللقاء.

وبهذه النتيجة، رفع الاتفاق رصيده إلى 12 نقطة، ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بينما وصل رصيد الخليج إلى 6 نقاط، ليستقر في المركز الثالث عشر.

الاتفاق والخليج دوري روشن الدوري السعودي

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