محمد الغازي حكمًا لمباراة القناة والمصري في الجولة السادسة بالدوري المصري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة القناة والمصري البورسعيدي، المقرر إقامتها ضمن افتتاح منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية.

طاقم حكام مباراة القناة والمصري

استقرت لجنة الحكام على إسناد إدارة المباراة إلى الحكم محمد الغازي حكمًا للساحة، ويعاونه أحمد توفيق طلب حكمًا مساعدًا أول، ومحمد محمود لطفي حكمًا مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى أحمد شهود مهمة الحكم الرابع.

كما يضم الطاقم التحكيمي مصطفى الشهدي حكمًا لتقنية الفيديو «فار»، ويعاونه عمرو السيد في مهمة حكم الفيديو المساعد.

موعد مباراة المصري والقناة في الدوري المصري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي لمواجهة القناة، في المباراة المقرر إقامتها في الخامسة مساء غد الأحد، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

واستأنف المصري تدريباته مساء الخميس الماضي على ملعب استاد السويس الجديد، استعدادًا للمواجهة، في إطار برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل اللقاء.

المصري يواصل معسكره المغلق في السويس

وقرر أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، استمرار معسكر الفريق المغلق بمدينة السويس، استعدادًا لمواجهة القناة، بهدف الحفاظ على تركيز اللاعبين وتحقيق أفضل جاهزية ممكنة قبل المباراة.

ويسعى الجهاز الفني للمصري إلى استثمار الحالة المعنوية الجيدة التي يعيشها الفريق بعد الفوز الأخير، ومواصلة النتائج الإيجابية في مختلف المسابقات، بينما يتطلع القناة إلى استغلال المباراة لتحقيق نتيجة قوية أمام منافس يسعى لتعزيز مسيرته في الدوري الممتاز.