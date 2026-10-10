التعادل يحسم مواجهة الحزم ونيوم في دوري روشن السعودي

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة الحزم ونيوم، التي أقيمت مساء اليوم، السبت 10 أكتوبر 2026، على ملعب نادي الحزم بمدينة الرس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وبدأ الحزم التسجيل خلال الشوط الأول، بعدما نجح المهاجم أبو بكر دياكيتي في هز الشباك بالدقيقة 41، لينهي فريقه النصف الأول من المباراة متقدمًا بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، تمكن النجم الجزائري سعيد بن رحمة من إدراك التعادل لصالح نيوم في الدقيقة 55، لتستمر المحاولات من الفريقين لحسم المواجهة، قبل أن تنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما.

وبهذه النتيجة، رفع نيوم رصيده إلى 16 نقطة، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الحزم إلى 9 نقاط، ليستقر في المركز العاشر.