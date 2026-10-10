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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: حان الوقت لأوكرانيا أن تحصل على رئيس جديد قادر على «عقد صفقة» مع روسيا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أوكرانيا إلى "انتخاب رئيس جديد"، متهماً فولوديمير زيلينسكي بالفشل المتكرر في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع روسيا.

وقال ترامب منتقداً الزعيم الأوكراني: "أقترح أن يحصلوا على زعيم جديد قادر على إبرام صفقة، لأنه كان بإمكانه إبرام العديد من الصفقات التي لم يفعلها أبداً لسبب ما".

وأضاف: "أعتقد أن الوقت قد حان لكي تحصل أوكرانيا على رئيس جديد".

وقال ترامب إنه كان من الممكن تجنب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف: "لو كنت رئيساً، لما كانت تلك الحرب قد اندلعت أبداً. لما كانت تلك الحرب قد بدأت أصلاً".

كما اتهم الرئيس الأمريكي زيلينسكي بإضاعة العديد من الفرص لإنهاء الصراع.

وتابع ترامب: "كان بإمكان زيلينسكي أن يحسم هذه الحرب مرات عديدة، مرات عديدة، ولكنه يختار عدم القيام بذلك"، واصفاً الوضع بأنه "صعب للغاية".

كما انتقد ترامب الضربات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة الروسية، بحجة أن الهجمات على مصافي النفط يمكن أن تؤدي إلى تفاقم نقص الوقود العالمي وتؤثر على المزارعين ومربي الماشية الأمريكيين.

وقال: "قلنا لهم، افعلوا ما تشاؤون، لكن لا تهاجموا وقود الديزل لأن هناك مشكلة كبيرة. نقص كبير".

ترامب أوكرانيا روسيا فولوديمير زيلينسكي الحرب بين روسيا وأوكرانيا

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