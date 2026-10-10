الكرملين: بوتين نقل إلى ترامب رؤية الجانب الإيراني بشأن حل النزاع

أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نقل إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتنسيق مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، رؤية الجانب الإيراني بشأن الحل المحتمل للنزاع بين أمريكا وإيران.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف- في تصريح للصحفيين، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أن "بوتين عقد لقاءين مع بزشكيان، على هامش القمة (مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة وقمة بحر قزوين البيئية) تركمانستان، وخلال أحدهما أبلغ الرئيس الإيراني بأنه سيجري اتصالًا هاتفيًا مرتقبًا مع الرئيس الأمريكي".

وقال بيسكوف: "وبعد ذلك، نقل بوتين إلى ترامب، بالتنسيق مع الرئيس الإيراني، رؤية الجانب الإيراني بشأن الحل المحتمل للنزاع".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن أمس الجمعة، أنه أجرى مكالمة هاتفية "ناجحة للغاية" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكتب ترامب عبر منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "اختتمتُ للتو اجتماعًا ناجحًا للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وفي وقت سابق من يوم أمس، صرّح كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون التعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات الروسية المباشرة، بأن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين بوتين وترامب، كان ناجحًا للغاية.

كان المكتب الصحفي للكرملين، أعلن في وقت سابق من يوم أمس الجمعة، عن محادثة هاتفية جرت بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب.

وأفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، بأن جانبًا كبيرًا من الاتصال خُصص لبحث آفاق تسوية الصراع في أوكرانيا.

وعلى هامش قمة رابطة الدول المستقلة وقمة بحر قزوين البيئية، عقد بوتين لقاءً ثنائيًا مع بزشكيان في تركمانستان، كما عُقد اجتماع ثلاثي ضم قادة روسيا وإيران وأذربيجان.