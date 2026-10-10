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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب طرابزون بعد ثلاثية سامسون: الطرد غيّر المباراة.. لكن الفوز حقنا

طرابزون
طرابزون
مجدي سلامة

أكد الألماني توماس رايس، المدير الفني لطرابزون سبور، أن فريقه استحق الفوز على سامسون سبور 3-0 في الجولة السابعة من الدوري التركي، رغم اضطراره للعب بعشرة لاعبين بعد طرد مليح كاباساكال.

وقال رايس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: «عندما ننظر إلى الـ90 دقيقة بشكل عام، أستطيع القول بكل تأكيد إننا كنا الطرف الذي يستحق الفوز».

تعليق مدرب طرابزون 

وأوضح رايس أن طرابزون بدأ المباراة بشكل قوي، وكان مسيطرا عليها بالكامل حتى لحظة الطرد، الذي وصفه بأنه «خطأ كبير».

وأضاف: «اللعب بعشرة لاعبين ليس سهلا أبدا، خطأ صغير يمكن أن يغيّر شكل المباراة بالكامل، وهذا ما حصل. بعد الطرد اضطررنا نلعب بطريقة مختلفة، وقضينا معظم الشوط الثاني في الدفاع".

ورغم الضغط الذي تعرض له طرابزون في الشوط التاني، أشاد رايس بأداء لاعبيه الدفاعي: «أنا سعيد جدا بالطريقة التي دافعنا بها. الفريق كله عمل مع بعض، وقدمنا نموذجا حقيقيا للعب الجماعي».

 واعترف بأن الحظ وقف بجانب طرابزون في بعض اللحظات، خصوصا مع ارتداد أكتر من كرة لسامسون من القائم والعارضة، لكنه شدد على أن هذا لا يغيّر حقيقة استحقاق فريقه للفوز.

وكشف رايس أن مليح كاباساكال كان غاضبا بعد المباراة بسبب البطاقة الحمراء، وقال: «زمايله ساعدوه ووقفوا بجانبه طول المباراة. هو حزين طبعا، لكن يجب أن يتعلم مما حصل. مهم جدا أن ننهي مبارياتنا بـ11 لاعبا».

وعبّر رايس عن سعادته بالرجوع لملعب فريقه السابق ومقابلة أشخاص عمل معهم من قبل.

ووجّه رسالة لسامسون سبور، قائلا: «أتمنى لهم كل التوفيق في الفترة القادمة، هم يمرون بظروف صعبة، لكن يجب أن يظلوا متحدين ومتمسكين ببعضهم».

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