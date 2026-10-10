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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يكتب التاريخ في الدوري التركي.. 10 مساهمات تهديفية خلال أول 7 مباريات مع طرابزون سبور

محمد صلاح
محمد صلاح
إسلام مقلد

واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه اللافت في الملاعب التركية، بعدما حقق رقمًا مميزًا بقميص طرابزون سبور، مؤكدًا انطلاقته القوية وقدرته على صناعة الفارق منذ بداية مشواره مع الفريق في الدوري التركي الممتاز.

وجاء هذا الإنجاز بعدما ساهم قائد منتخب مصر في 10 أهداف خلال أول 7 مباريات له بالمسابقة، ليجمع بين التسجيل وصناعة الأهداف، ويؤكد دوره المؤثر في المنظومة الهجومية لفريقه.

محمد صلاح يدخل تاريخ الدوري التركي

وفقًا للبيانات التي رصدتها شبكة «أوبتا» للإحصائيات، أصبح محمد صلاح أول لاعب يساهم في 10 أهداف خلال أول 7 مباريات له في الدوري التركي الممتاز، منذ موسم 2014-2015، وهو الموسم الذي تتوفر بشأنه بيانات تفصيلية في هذا الجانب.

ونجح محمد صلاح في تسجيل 7 أهداف، إلى جانب صناعة 3 أهداف أخرى، ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 10 أهداف خلال مبارياته السبع الأولى في المسابقة.

ولا يقتصر تأثير محمد صلاح على تسجيل الأهداف فقط، بل يمتد إلى صناعة الفرص وتهيئة الكرات لزملائه، وهو ما يمنح طرابزون سبور حلولًا هجومية متعددة ويساعد الفريق على تحقيق نتائج إيجابية.

محمد صلاح يصنع هدفًا في فوز طرابزون سبور على سامسون سبور

وشارك محمد صلاح أساسيًا في مواجهة طرابزون سبور أمام سامسون سبور، قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 77، بعدما ساهم في فوز فريقه بثلاثة أهداف دون رد.

وسجل طرابزون سبور أهدافه الثلاثة خلال الشوط الأول، إذ افتتح إيرنيست موتشي التسجيل في الدقيقة 27، قبل أن يضيف تشيبويكي نواي الهدف الثاني في الدقيقة 38، ثم اختتم فرانكولينو الثلاثية في الدقيقة 40، بعدما استغل تمريرة حاسمة من النجم المصري محمد صلاح.

وتعقدت مهمة طرابزون سبور نسبيًا قبل نهاية الشوط الأول، بعدما تعرض لاعبه مليح كاباساكال للطرد في الدقيقة 43، إلا أن الفريق حافظ على تقدمه حتى نهاية اللقاء، ليخرج بانتصار مهم خارج ملعبه.

 

طرابزون سبور يواصل نتائجه الإيجابية

وجاء الفوز على سامسون سبور امتدادًا للنتائج الجيدة التي يحققها طرابزون سبور خلال الفترة الأخيرة، بعدما اكتسح جالاتا سراي برباعية نظيفة في الجولة الماضية، ليواصل الفريق تعزيز موقعه في جدول ترتيب الدوري التركي.

وأسهمت الانطلاقة القوية لمحمد صلاح في منح الفريق إضافة هجومية واضحة، في ظل قدرته على التسجيل وصناعة الأهداف، إلى جانب تحركاته المؤثرة في الثلث الأخير من الملعب.

 

ترتيب الدوري التركي بعد فوز طرابزون سبور

وبهذا الانتصار، رفع طرابزون سبور رصيده إلى 13 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي الممتاز، مواصلًا مطاردة فرق المقدمة.

في المقابل، تجمد رصيد سامسون سبور عند 4 نقاط، ليستقر في المركز السادس عشر، بعدما فشل في إيقاف خطورة طرابزون سبور خلال المواجهة.

ويمنح هذا الفوز دفعة معنوية مهمة لطرابزون سبور، بينما يواصل محمد صلاح تقديم مستويات مميزة في بداية مشواره مع الفريق، بعدما جمع بين الأرقام الفردية المؤثرة والمساهمة في تحقيق الانتصارات، ليصبح أحد أبرز عناصر القوة الهجومية للفريق خلال الموسم الحالي.

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