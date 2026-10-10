مساهمة تهديفية لـ محمد صلاح.. طرابزون سبور يتقدم على سامسون سبور بثلاثية نظيفة بالشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول ممم مواجهة طرابزون سبور وسامسون سبور بتقدم طرابزون بنتيجة 3-0، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري التركي الممتاز للموسم الحالي 2026-2027.

وسجل اهداف طرابزون كل من ايرنيست موتشي وناوجو وفرانكو لينو في الدقائق 27 و38 و40 من انطلاق المباراة.

ونجح محمد صلاح في صناعة الهدف الثالث لصالح طرابزون سبور.

تشكيل طرابزون سبور

أعلن الألماني توماس ريس، المدير الفني لفريق طرابزون سبور، التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا لمواجهة سامسون سبور، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري التركي الممتاز للموسم الحالي 2026-2027، والتي تشهد قيادة النجم المصري محمد صلاح لخط الهجوم.

ويخوض طرابزون سبور المواجهة بطموح مواصلة نتائجه الإيجابية وحصد النقاط الثلاث، من أجل تحسين موقعه في جدول ترتيب المسابقة، بينما يأمل سامسون سبور في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده على تجاوز سلسلة النتائج السلبية واستعادة الثقة.

تشكيل طرابزون سبور أمام سامسون سبور

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: وينجر بينا، تشيبويكي نوايو، مصطفى إسكيهيلاتش، ستيفان سافيتش.

خط الوسط: ميليح كاباسكال، فابينيو، فرانكلينو ديجو.

خط الهجوم: محمد صلاح، إيرنست موشي، أرال سيمسير.