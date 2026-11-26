لم يعد مفهوم العمل يقتصر على تحقيق دخل ثابت، بل أصبح يرتبط أيضاً بمدى قدرة الأفراد على تنظيم حياتهم وتحقيق التوازن بين مسؤولياتهم المهنية والشخصية. وفي هذا الإطار، تبرز مرونة العمل كأحد العوامل التي تتيح للأفراد فرصاً أكبر للتحكم في أوقاتهم وتحديد طبيعة مشاركتهم في سوق العمل، بما يتناسب مع احتياجاتهم وظروفهم المختلفة.

ويتناول هذا الجانب دراسة دي دي مصر للأثر الاجتماعي والاقتصادي لعام 2026، التي تستعرض المساهمة الاجتماعية والاقتصادية للمنصة في مصر، مع التركيز بشكل خاص على تجارب مجتمع السائقين. واستناداً إلى استطلاع شمل نحو 900 من سائقي السيارات والدراجات النارية على المنصة، تسلط الدراسة الضوء على كيفية استفادة السائقين من خدمات دي دي مصر، ودورها في دعم دخولهم، فضلاً عن تأثير مرونة العمل على سبل كسب عيشهم.

وأظهرت نتائج الدراسة أن حرية اختيار ساعات العمل تمثل أحد أبرز العوامل التي تشكل تجربة السائقين على المنصة، حيث أكد 86.8% من المشاركين قدرتهم على تحديد مواعيد عملهم بأنفسهم، فيما أشار 63.5% إلى أن مرونة ساعات العمل كانت من الأسباب الرئيسية وراء انضمامهم إلى دي دي مصر. وتعكس هذه النتائج أهمية إتاحة نماذج عمل أكثر مرونة، تمنح الأفراد مساحة أكبر لتنظيم وقتهم والاستفادة من فرص تحقيق الدخل وفقاً لاحتياجاتهم.

كما تتيح هذه المرونة للسائقين الاستفادة من المنصة بطرق مختلفة تتناسب مع أوضاعهم الاقتصادية. فبالنسبة إلى نحو نصف السائقين المشاركين في الدراسة، تمثل منصة دي دي مصر مصدر دخلهم الرئيسي، حيث يعتمد عليها 50.3% من سائقي السيارات و45.1% من سائقي الدراجات النارية في توفير احتياجاتهم المعيشية. وفي الوقت نفسه، توفر المنصة مصدراً إضافياً للدخل لمن لديهم التزامات أو فرص عمل أخرى، إذ وصف 29.5% من سائقي السيارات و36.3% من سائقي الدراجات النارية الدخل الذي يحققونه من خلال دي دي مصر بأنه مصدر مهم للدخل الإضافي.

ولا تقتصر أهمية هذه المرونة على توفير فرص للدخل، بل تمتد أيضاً إلى تحسين جودة حياة السائقين. فقد أفاد 65% من المشاركين بأن العمل عبر دي دي مصر ساعدهم على تحقيق توازن جيد أو جيد جداً بين العمل والحياة الشخصية. كما كشفت الدراسة أن هذا التوازن كان العامل الأكثر تأثيراً في شعور السائقين بالاستقرار والأمان أثناء العمل عبر المنصة، متقدماً على مستوى الدخل أو الخبرة.

ويمتد أثر دخل السائقين ليشمل أسرهم واحتياجاتهم اليومية، حيث يستخدم نحو 58% من السائقين الذين شملهم الاستطلاع دخلهم من دي دي مصر في إعالة أسرهم بالكامل، فيما أفاد 63.4% بزيادة دخلهم بعد الانضمام إلى المنصة. كما يوجه معظم السائقين، بنسبة 82.9%، دخلهم لتلبية احتياجات أسرهم أو الادخار أو الإنفاق على التعليم. ومع إعالة كل سائق لنحو 3.41 فرد في المتوسط، يمتد أثر الدخل الذي يحققه عبر المنصة ليشمل ما يقرب من 4.4 أفراد لكل سائق.

وفي هذا السياق، قال محمد حلمي، مدير الشؤون الخارجية بشركة دي دي مصر: " يمثل دعم الأشخاص الذين يختارون الاعتماد على منصتنا في توفير دخلهم وتحسين سبل معيشتهم جانباً أساسياً من عملنا. ونفخر بالدور الذي تؤديه دي دي مصر في حياة السائقين وأسرهم، وبالمساهمة الأوسع التي تحققها في المجتمعات التي يعيشون ويعملون بها. ومع استمرار توسعنا في مصر، نحرص على مواصلة توفير فرص ذات قيمة للسائقين، والمساهمة في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز فرص النمو في السوق المصري".

ويمتد أثر هذه الفرص أيضاً إلى الاقتصاد المحلي، إذ لا يقتصر دور دخل السائقين على تلبية احتياجاتهم وأسرهم، بل يساهم كذلك في تحريك عجلة الإنفاق داخل المجتمعات التي يعيشون فيها. فمن خلال توجيه دخولهم إلى شراء السلع وتلبية الاحتياجات اليومية والاستفادة من مختلف الخدمات، يدعم السائقون الأنشطة التجارية ويساهمون في تنشيط قطاعات متعددة. وفي هذا السياق، قدرت الدراسة أن إنفاق السائقين وأسرهم المرتبط بالعمل عبر دي دي مصر أسهم في توليد نشاط اقتصادي إضافي بقيمة 13.08 مليار جنيه مصري، كما أظهرت أن كل جنيه واحد يحققه السائقون يولد نحو 1.21 جنيه من النشاط الاقتصادي الأوسع.

وتؤكد هذه النتائج أن مساهمة دي دي في مصر تتجاوز توفير خدمات التنقل، لتشمل دوراً أوسع في دعم مصادر الدخل وتعزيز قدرة الأفراد على تلبية احتياجاتهم وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية. فمن خلال إتاحة فرص عمل تتسم بالمرونة، يمتد أثر المنصة من السائقين إلى أسرهم، وصولاً إلى الأنشطة الاقتصادية والمجتمعات المحلية، بما يعكس أهمية قطاع النقل التشاركي في خلق فرص اقتصادية ذات أثر ملموس ومستدام.