سجلت استثمارات الشركات الأسترالية أكبر زيادة فصلية منذ عام 2011 خلال الربع الثالث من العام الجاري، مدفوعة بالتوسع الكبير في إنشاء مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، في مؤشر على استمرار قوة الاستثمار الخاص رغم تباطؤ النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة.

وذكرت بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي الصادرة اليوم/الخميس/ ارتفاع الإنفاق الرأسمالي للقطاع الخاص بنسبة 12.2% خلال الربع المنتهي في سبتمبر، ليصل إلى 59.5 مليار دولار أسترالي، بما يعادل نحو 39.37 مليار دولار أمريكي، متجاوزًا توقعات الأسواق التي رجحت زيادة بنسبة 4.4% فقط.

وجاء هذا النمو مدفوعًا بقفزة بلغت 87% في استثمارات قطاع الإعلام والمعلومات والاتصالات، مع زيادة الإنفاق على الخوادم ومعدات معالجة البيانات المستخدمة في مراكز البيانات، فيما ارتفع الإنفاق على الآلات والمعدات بنسبة 23.1%، مقابل زيادة قدرها 1.7% في الإنفاق على المباني والمنشآت.

وأظهر مسح أجراه مكتب الإحصاءات أن الشركات رفعت خطط إنفاقها الرأسمالي للسنة المالية المنتهية في يونيو 2027 إلى 223.7 مليار دولار أسترالي، بزيادة 11.8% عن تقديراتها السابقة.

وقال أبهيجيت سوريا، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، إن الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد يتضاعف تقريبًا خلال السنة المالية 2027، في وقت لا تزال فيه الاستثمارات ببقية قطاعات الاقتصاد تعاني ضعف النمو.

وأشار إلى أن قوة بيانات الاستثمار، إلى جانب مخاوف البنك المركزي الأسترالي بشأن الضغوط على الطاقة الإنتاجية، قد تدفعه إلى التريث في خفض أسعار الفائدة، رغم تداعيات خمس زيادات للفائدة خلال العام الجاري على سوق الإسكان والإنفاق الاستهلاكي وسوق العمل.

وفي أسواق المال، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.2% إلى 0.6640 دولار أمريكي عقب صدور البيانات، فيما تراجعت العقود الآجلة للسندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات، وسط إعادة تقييم المستثمرين لتوقعات السياسة النقدية.

ورغم قوة الاستثمارات، أشار التقرير إلى أن اعتماد مشروعات مراكز البيانات على المعدات المستوردة قد يحد من أثر هذه الطفرة على نمو الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي.