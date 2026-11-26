أعلن المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مجلس الوزراء تلقي عدة مُبادرات من جانب ممثلي مجتمع الأعمال في إطار التدخل السريع لمُساندة جهود الدولة الداعمة للمُضارين من حادث الحريق أعلى الطريق الدائري بالوراق.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه في هذا الإطار بادر كل من هشام طلعت مصطفى، والمهندس أحمد عز، وياسين منصور، بتقديم كل منهم 10 ملايين جنيه لأسر ضحايا ومصابي الحادث، لدعمهم والإسهام في تخفيف آثار هذا الحادث المؤلم.

وفي هذا الإطار وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر لرجال الأعمال على هذه المبادرة الكريمة، لمساندة أسر ضحايا ومصابي الحادث، وكلف في الوقت نفسه وزارة التضامن الاجتماعي بأن تتولى تسليم هذه التبرعات لأصحابها.