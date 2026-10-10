أوكرانيا تتحدى التحذيرات الأمريكية وتتوعد بتوسيع الهجمات على المنشآت النفطية الروسية

قال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، غيث مناف، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انتقد مجدداً الموقفين الروسي والأمريكي، على خلفية رفع العقوبات عن صادرات الديزل الروسية، مشيراً إلى أن روسيا ردت على هذه الخطوة بشن هجمات على مدينة زابوريجيا باستخدام 5 قنابل موجهة، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة العشرات.

وأضاف مناف، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن فرق الطوارئ الأوكرانية تواصل عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض المواقع المستهدفة، بالتزامن مع تأكيد كييف عزمها مواصلة الهجمات على مصافي النفط الروسية ومستودعات تخزين الديزل والمنشآت النفطية التي تقول إنها تخدم المصالح العسكرية الروسية.

وأكد أن أوكرانيا تتمسك بمواصلة استهداف المنشآت المرتبطة بالمجهود العسكري الروسي، رغم التحذيرات الأمريكية من احتمال وقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف إذا استمرت الهجمات على المصافي الروسية، لافتاً إلى أن الموقف الأوكراني لا يزال متمسكاً بمواصلة الضغط على موسكو لتقليص قدراتها العسكرية ودفعها إلى مفاوضات جادة.

وأشار مناف إلى أن كييف تدعو شركاءها الغربيين إلى مواصلة دعمها وتوسيع العقوبات المفروضة على روسيا، في إطار مساعيها لإنهاء الحرب، موضحاً أن بريطانيا أكدت، في رسالة وجهتها إلى الرئيس الأوكراني صباح اليوم، استمرار موقفها الثابت تجاه الحرب الروسية الأوكرانية