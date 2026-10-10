بحضور الخطيب.. نجوم الكرة المصرية يتوافدون علي عزاء نصر إبراهيم

أقيم اليوم عزاء نصر إبراهيم نجم الزمالك السابق، بمسجد الحامدية الشاذلية، وسط حضور عدد من نجوم الرياضة لتقديم واجب العزاء

وحرص محمود الخطيب رئيس الأهلي علي حضور العزاء إلي جانب كوكبة من نجوم نادي الزمالك وفي مقدمتهم فاروق جعفر وجمال عبد الحميد والكابتن حسن شحاته بالإضافة إلي أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك

ونعي نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة حسين لبيب، الكابتن نصر إبراهيم نجم القلعة البيضاء السابق، الذي توفي صباح اليوم الأربعاء.

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك وجميع الفرق الرياضية والأجهزة الفنية بالنادي بخالص العزاء لأسرة الراحل، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن وفاة نصر إبراهيم لاعب الزمالك السابق.

وقال سليمان عبر حسابه الرسمي بفيس بوك : البقاء لله، وفاه الكابتن نصر إبراهيم لاعب الزمالك السابق رحمه الله عليه.



