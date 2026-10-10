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ترامب يجدد شكواه: أنهيت 8 حروب وحررت جميع الرهائن الإسرائيليين ولم أحصل على نوبل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يجدد شكواه: أنهيت 8 حروب وحررت جميع الرهائن الإسرائيليين ولم أحصل على نوبل

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شكواه من عدم حصوله على جائزة نوبل للسلام، رغم ما وصفه بإنجازاته في إنهاء النزاعات وإعادة الرهائن الإسرائيليين، إلى جانب منع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته «تروث سوشيال»، إنه أنهى ثماني حروب، واقترب من إنهاء حربين أخريين، مشيرًا إلى أنه أسهم في إعادة جميع الرهائن الإسرائيليين، بمن فيهم آخر 28 رهينة، سواء الأحياء أو الأموات.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه ضمن إطلاق سراح مئات الرهائن من دول مختلفة حول العالم، كما ادعى تحقيق انتصار في حرب فنزويلا والقبض على الحاكم الذي وصفه بـ«الديكتاتور العنيف»، مؤكدًا أنه منع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

وأعرب ترامب عن استيائه من عدم حصوله، أو حصول الولايات المتحدة، على جائزة نوبل للسلام، رغم ما عدّه إنجازات كبيرة على صعيد تسوية النزاعات وإطلاق سراح الرهائن، مختتمًا منشوره بعبارة تعكس استغرابه من هذا التجاهل، قائلًا: «يا للعجب!».

وتأتي تصريحات ترامب في سياق تجديده المتكرر للتأكيد على أنه يستحق الجائزة، مستندًا إلى دوره الذي يقول إنه أداه في تسوية النزاعات الدولية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جائزة نوبل للسلام الرهائن الإسرائيليين أسلحة نووية

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