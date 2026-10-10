رغم قرار ترامب.. ألمانيا تتمسك بمعاقبة روسيا وتتعهد بدعم أوكرانيا

أعلنت ألمانيا، اليوم السبت، أنها ستواصل فرض العقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته رفعت مؤقتًا العقوبات الأمريكية المفروضة على الوقود الروسي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، في بيان: «أحاطت الحكومة الاتحادية علمًا بالقرار الأمريكي المتعلق بإمدادات الديزل الروسي».

وأضاف أن موقف ألمانيا لا يزال واضحًا، قائلًا: «لا تزال الحكومة الاتحادية ملتزمة بالقرارات المتعلقة بالعقوبات المفروضة على روسيا، وتعمل مع شركائها الأوروبيين على فرض مزيد من العقوبات».

وأكد أن الدعم الألماني لأوكرانيا لم يتغير، وأن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى حل ستتواصل.

وكان ترامب قد قال، يوم الجمعة، إن روسيا وافقت على إمداد الأسواق العالمية بالديزل في مسعى لخفض أسعار الوقود، وأضاف أن إدارته رفعت مؤقتًا العقوبات الأمريكية المفروضة على الوقود الروسي، والتي تهدف إلى حرمان موسكو من الإيرادات التي تستخدمها في تمويل حربها على أوكرانيا.

وارتفعت أسعار الديزل، المستخدم في الزراعة وتدفئة المنازل والنقل بالشاحنات، إلى مستويات تقترب من الأرقام القياسية، ما يشكل خطرًا على حظوظ الجمهوريين المنتمين إلى حزب ترامب قبل انتخابات الكونجرس المقررة في 3 نوفمبر، والتي ستحدد ما إذا كانوا سيحتفظون بأغلبيتهم الضئيلة في المجلس.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي زار كييف في نهاية الأسبوع الماضي، قد أكد مرارًا أن ألمانيا، أكبر دولة أوروبية مانحة للمساعدات لأوكرانيا، لن تقلص دعمها للحكومة الأوكرانية.