ألمانيا تسجل أعلى معدل منذ 20 عامًا لمغادرة المدارس دون الحصول على مؤهل ثانوي

غادر نحو 65 ألف شاب وشابة المدارس في ألمانيا دون الحصول على مؤهل دراسي أساسي خلال العام الدراسي 2024-2025، وفقًا لبيانات المكتب الاتحادي للإحصاء.

وارتفع العدد من 62 ألفًا في العام الدراسي السابق، و56 ألفًا قبل عامين، مواصلًا اتجاهًا تصاعديًا أثار مخاوف بشأن مستوى التعليم ونقص العمالة الماهرة في ألمانيا.

وبلغت نسبة الطلاب الذين غادروا المدارس دون الحصول على شهادة إتمام التعليم الثانوي الأساسي، المعروفة في ألمانيا باسم «هاوبتشول آبشلوس»، 8.4% خلال العام الدراسي 2024-2025، مقارنة بـ6.6% في العام الدراسي 2018-2019، ونحو 5.5% في العام الدراسي 2013-2014.

ويمثل المعدل الأخير أعلى مستوى يُسجل منذ 20 عامًا، رغم أن النسبة كانت أعلى من ذلك مع مطلع الألفية.

كما ارتفع عدد الطلاب الذين يغادرون المدارس دون مؤهلات دراسية بصورة ملحوظة خلال العقد الماضي، من نحو 47 ألفًا و400 طالب في العام الدراسي 2014-2015.

وتراجعت الأعداد مؤقتًا خلال جائحة كوفيد-19، وهو ما قد يكون مرتبطًا بتخفيف متطلبات الامتحانات، قبل أن تعاود الارتفاع مجددًا.