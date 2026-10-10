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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ألمانيا عكس أمريكا .. ترامب يخفض الضغط على روسيا وبرلين تزيده

ألمانيا
ألمانيا
محمد على

أعلنت ألمانيا، اليوم السبت، أنها تسعى لفرض عقوبات جديدة على روسيا.

يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أنه أجرى "محادثة ناجحة للغاية" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 أسفرت المكالمة عن اتفاق يقضي بزيادة إمدادات الديزل الروسي إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، في خطوة قال إنها ستؤدي إلى انخفاض أسعار الوقود "بشكل كبير وسريع وبمعدلات قياسية".

وقال ترامب إن روسيا ستضخ أكثر من 300 ألف طن من الديزل فوراً إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية، على أن ترتفع الكميات إلى 500 ألف طن خلال نوفمبر، ثم مليون طن بعد نوفمبر، مشيراً إلى أن إجمالي الإمدادات قد يصل إلى 3 ملايين طن من الديزل خلال فترة وجيزة.

و أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إصدار ترخيص مؤقت يسمح بتوريد الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية بشكل فوري، بما يتيح تنفيذ الترتيبات الجديدة الخاصة بالإمدادات.

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