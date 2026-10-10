نموذج الذكاء الاصطناعي "إيلا" تقدم جلسة افتتاح ملتقى إعلامي في الأردن

انطلقت أعمال النسخة الرابعة من ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال اليوم / السبت/ بالعاصمة الأردنية عمان، وقدمت نموذج الذكاء الاصطناعي "إيلا" الجلسة الافتتاحية في تجربة تعكس التطورات التكنولوجية المتسارعة التي تشهدها صناعة الإعلام والاتصال.
وجاءت مشاركة "إيلا" التي جرى تطويرها لتكون الناطقة باسم ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال لتضفي طابعًا تكنولوجيًا على مراسم الافتتاح، حيث تولت تقديم فقرات من الجلسة والتحدث إلى الحضور في تطبيق عملي لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الفعاليات الإعلامية والتواصل مع الجمهور.
كما تأتي مشاركة نموذج الذكاء الاصطناعي "إيلا" في افتتاح الملتقى في وقت تتزايد فيه تطبيقات هذه التكنولوجيا في مجالات إنتاج المحتوى الإعلامي وتقديمه، بما يطرح تساؤلات بشأن مستقبل العنصر البشري في صناعة الأخبار، وحدود الاعتماد على الأنظمة الذكية في أداء المهام الإعلامية والمهنية.
وينظم الملتقى مركز حماية وحرية الصحفيين بالأردن تحت شعار "مستقبل الإعلام والاتصال.. عالم متغير" بحضور نخبة من المسؤولين والإعلاميين والخبراء وممثلي المنظمات والمؤسسات الإعلامية العربية والدولية لمناقشة التحولات التي يشهدها قطاع الإعلام والتحديات المرتبطة بمستقبل الصحافة في العصر الرقمي.
وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لوزير الاتصال الحكومي الأردني الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، والأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنطوني بيلانجيه، وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير كريستوف شاتزيسافاس، ورئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، في إطار الحوارات المتعلقة بمستقبل العمل الصحفي والتغيرات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة على المؤسسات الإعلامية.
ويناقش الملتقى، على مدار يومي 10 و11 أكتوبر الجاري، عددًا من القضايا الرئيسية من بينها تأثير الذكاء الاصطناعي على صناعة الإعلام، وتغير سلوك الجمهور، وتنامي دور المنصات الرقمية وصناع المحتوى، فضلًا عن انتشار المعلومات المضللة وتراجع الثقة بوسائل الإعلام التقليدية والتحديات المرتبطة بحرية الصحافة وسلامة الصحفيين.
وتتضمن فعاليات الملتقى جلسات حوارية وورش عمل ومساحات تفاعلية تجمع الإعلاميين والخبراء والأكاديميين وممثلي المؤسسات الدولية، لتبادل الخبرات ومناقشة سبل تطوير العمل الإعلامي وتعزيز قدرة المؤسسات الصحفية على مواكبة التحولات الرقمية.