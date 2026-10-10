قائد القوات البرية الإيراني يعلن الاستعداد لمواجهة الغزو بـ50 وحدة قتالية

في استعداد لأسوأ السيناريوهات، أعلن قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، العميد علي جهانشاهي، استمرار انتشار أكثر من 50 وحدة قتالية وإسنادية على حدود البلاد.

و أكد جهانشاهي، استعداد الوحدات لمواجهة التهديدات، والكشف عن إجراءات للتعامل مع احتمال دخول قوات معادية إلى الأراضي الإيرانية.

وفي مقابلة مع وكالة "فارس"، أعادت وسائل إعلام إيرانية نشرها اليوم السبت، أوضح جهانشاهي أن الانتشار بدأ مع اندلاع الحرب الأخيرة، وأن الوحدات لا تزال في مواقعها.

وشمل الانتشار ألوية متحركة وقوات تدخل سريع ووحدات مدرعة وميكانيكية، إلى جانب المدفعية والهندسة والصواريخ والطائرات المسيّرة.

وامتدت مواقع الانتشار من شمال غربي البلاد إلى غربها وجنوب غربها، ومن الشرق إلى الجنوب الشرقي وسواحل مكران.

وقال جهانشاهي إن نقل الأفراد والذخائر والمعدات جرى باستخدام مركبات ثقيلة، وإن التحركات نُفذت ليلاً تحت تهديد الطائرات والمسيّرات المعادية، معتبراً أن هذا الانتشار أسهم في ردع أي محاولة لدخول الحدود.

وأكد جهانشاهي أن الجيش أجرى عمليات استطلاع في أنحاء البلاد لتحديد المواقع التي قد تُستخدم لهبوط طائرات معادية أو دخول قوات، بما فيها مطارات متروكة، ووضع ترتيبات لتخصيص وحدات لمواجهتها.

وأضاف أن القوات المنتشرة تواصل مهامها رغم صعوبات تشمل درجات حرارة تتجاوز 50 درجة مئوية، ورطوبة مرتفعة ونقصاً في بعض الإمكانات، مؤكداً جاهزيتها لتنفيذ العمليات.