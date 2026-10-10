7 شهداء بينهم طفلة بنيران قوات الاحتلال منذ فجر اليوم بقطاع غزة

أفادت مصادر في مستشفيات غزة بارتقاء 7 شهداء بينهم طفلة بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم السبت، في واحدة من أعمال العدوان والقتل المستمرة منذ ٣ سنوات.

وقبل ارتفاع العدد الى سبعة، تسببت الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، السبت، باستشهاد ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلة وإصابة عدد آخر من المدنيين.

وقالت مصادر محلية، إن طفلة استُشهدت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة، فيما أُصيبت امرأة برصاص الاحتلال في خانيونس جنوب القطاع.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الطفلة شهد عبد الرازق النجار (8 أعوام)، إثر استهدافها برصاص طائرة مسيّرة من نوع "كواد كابتر" في منطقة الجوازات بمدينة غزة.

وأضافت المصادر أن امرأة أُصيبت برصاص قوات الاحتلال في خان يونس، فيما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها في بحر مدينة غزة، وأطلقت آليات الاحتلال النار شرق المدينة.

وفي تطور، استشهد شابين فلسطينيين على الأقل، وأصيب عدد آخر، بعد قصف الاحتلال مجموعة من المدنيين في محيط "باندا مول" غرب مدينة غزة، وسط ترجيحات بارتفاع العدد بسبب وجود إصابات بالغة الخطورة.