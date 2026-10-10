ألسنة اللهب تضرب شمال إسرائيل.. حريق غابات يستنفر فرق الإطفاء

اندلع حريق غابات بالقرب من مدينة معالوت ترشيحة شمال إسرائيل، إثر اشتعال النيران في دراجة نارية عقب حادث مروري وقع على الطريق السريع رقم 89.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن خمس فرق إطفاء تعمل في موقع الحادث للسيطرة على النيران ومنع انتشارها، مشيرةً إلى عدم وجود خطر على المصانع المجاورة في المنطقة الصناعية حتى الآن.

من جانبها، أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية «نجمة داود الحمراء» إصابة أربعة أشخاص في الحادث المروري الذي سبق اندلاع الحريق، بينهم مصاب بجروح متوسطة وثلاثة آخرون بإصابات طفيفة.

وتتواصل فرق الإطفاء للسيطرة على الحريق وتأمين المنطقة المحيطة.