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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد عام على وقف إطلاق النار في غزة.. كيف فتكت إسرائيل بالفلسطينيين؟

غزة جوع وإبادة
غزة جوع وإبادة
محمد على


مرت سنة  كاملة اليوم السبت على دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، وذلك بعد جولات تفاوضية  استمرت عدة أسابيع لإنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية .

ودخل الاتفاق، الذي توسّطت فيه قطر ومصر وتركيا ودعمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر 2025، عقب سلسلة اجتماعات وضعت صيغته النهائية في الدوحة والقاهرة وباريس، بمشاركة وفد تفاوضي من حركة "حماس" برئاسة رئيس مكتبها السياسي الحالي خليل الحية، ممثلًا عن فصائل المقاومة.

وتوصّلت الأطراف خلال الاتفاق إلى صيغة معلنة لإنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، وانسحاب جيش الاحتلال، وفتح المعابر، وتبادل الأسرى والجثامين، بضمانات من الوسطاء.

غير أن بنود الاتفاق لم تجد لها مكانًا على أرض الواقع، ونقضتها "إسرائيل" جميعها، سواء المتعلقة بالشق الإنساني أو العسكري أو الإعمار وغيره.

ويظهر التحديث التفصيلي الصادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بعد مرور عام على سريان الاتفاق، أن الاحتلال أجهضه ميدانيًا، وتحول التفاوض إلى غطاء لتكريس واقع جديد على الأرض.

 وقف العمليات العسكرية:

كان من المقرر وقف  الحرب فورًا و جميع العمليات العسكرية بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي والعمليات المستهدفة وسينسحب الجيش الإسرائيلي إلى الخطوط المتفق عليها، أما ما نفذه الاحتلال،فقد ارتفع عدد خروقات الاحتلال الميدانية ليسجل أكثر من 5,304 خروقات عسكرية (بمعدل 15 خرقاً يومياً)، شملت القصف المدفعي والاستهداف المباشر بالمسيّرات، وعمليات النسف المتواصلة للمربعات السكنية، مع توسيع نطاق السيطرة الميدانية- بخلاف الاتفاق- لتصل إلى نحو 65% من مساحة القطاع.

أدت هذه الخروقات إلى استشهاد 1,471 مواطناً وإصابة 5,189 آخرين بجراح مختلفة، إضافة إلى اعتقال أكثر من 200 مواطن قرب ما يُسمى "الخط الأصفر".

 المساعدات

ما نفذه الاحتلال انه لم يسمح  بدخول سوى 74,506 شاحنات فقط طوال العام (بما يعادل 223 شاحنة يومياً وليس 600، أي بنسبة تنفيذ لم تتجاوز 34.4% من إجمالي الشاحنات المقرّة في الاتفاق.

علاوة على تعمد إغلاق المعابر ووقف حركة الشاحنات التجارية والإغاثية، وحظر دخول أكثر من 400 صنف من المواد الأساسية والسلع الصحية ومستلزمات الطاقة والمولدات.

وخلال عام، كان ما نفذه الاحتلال هو وقف   المعابر، أو تعطيلها فلم يُمكّن سوى 13,785 شخصاً فقط من السفر والعودة (بنسبة تنفيذ بلغت 39% فقط)، مع استمرار حرمان آلاف الجرحى والمرضى من السفر لتلقي العلاج.

 الآليات الثقيلة ورفع الأنقاض والإنقاذ

كان ما نفذه الاحتلال هو حظر كامل ومطلق لإدخال أي معدات أو آليات ثقيلة أو قطع غيار، مما شل قدرة طواقم الإنقاذ والبلديات كلياً.

وكانت النتيجة بقاء أكثر من 8,500 مفقود تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة دون تمكن الطواقم من الوصول إليهم أو انتشالهم حتى اللحظة.

وأدى التنصّل الإسرائيلي من تطبيق الاتفاق إلى تفاقم الواقع الإنساني لنحو 2.4 مليون مواطن في القطاع، بينهم نحو 1.5 مليون نازح يقيمون في مراكز الإيواء والخيام، حيث أصبحت 162 ألف خيمة مهترئة وغير صالحة للاستخدام (تجاوزت نسبة التهالك 60%) مع حلول فصل الشتاء.

وأضحى 95% من سكان القطاع يعتمدون كلياً على التكايا والمساعدات الإغاثية الشحيحة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي.

ووفق المنظمات الدولية، فإن أكثر من 200 ألف أسرة في القطاع تبحث يوميًا عن وجبة غذائية واحدة لسد رمق أبنائها، ما يعكس تعطيل "إسرائيل" بشكل شبه كامل للأمن الغذائي.

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