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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

منتدى العلمين أفريقيا يطلق شراكات جديدة ويوقع مذكرات تفاهم لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية بالقارة

منتدى العلمين أفريقيا
منتدى العلمين أفريقيا
فرناس حفظي

شهد منتدى العلمين أفريقيا توقيع عدد من مذكرات التفاهم وإطلاق شراكات جديدة بين مصر وعدد من الدول الأفريقية، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون المشترك، ودعم مسيرة التنمية، وتوسيع آفاق التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول القارة.

وتضمنت مخرجات المنتدى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات متعددة، شملت التجارة والاستثمار، والصناعة والزراعة والسياحة، إلى جانب التعاون في تصنيع الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية، بما يعزز فرص تبادل الخبرات ويدعم الشراكات الاقتصادية والاستثمارية.

كما شهد المنتدى مشاركة رفيعة المستوى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من القادة والمسؤولين الأفارقة وممثلي كبرى الشركات، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية واجتماعات مع الجهات الحكومية، لبحث فرص التعاون وإقامة مشروعات مشتركة تسهم في دفع عجلة التنمية بالقارة الأفريقية.

وتعكس مخرجات المنتدى توجها نحو تحويل فرص التعاون والحوار إلى شراكات عملية ومشروعات قابلة للتنفيذ، بما يدعم المصالح المشتركة ويعزز التعاون المصري الأفريقي في مختلف المجالات.

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