ختام منتدى العلم والتكنولوجيا في اليابان.. اليوم

يختتم الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي مشاركته في منتدى العلم والتكنولوجيا بمدينة كيوتو، اليوم الأربعاء، لبحث تعزيز التعاون المصري الياباني في التعليم والبحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا.

وزار الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، حاليا اليابان خلال الفترة من 3 إلى 7 أكتوبر الجاري، بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك بين مصر واليابان في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا، والبناء على ما تحقق من شراكات ناجحة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية المصرية ونظيرتها اليابانية.