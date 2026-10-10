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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الإسعاف والطوارئ : شهداء ومصابون برصاص قوات الإحتلال في غزة

شهداء غزة
شهداء غزة
محمد على

أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ لوسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرته غربي مدينة غزة.
 

وأفاد مسئولي مستشفى شهداء الأقصى، بإصابة امرأة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأُصيب مواطن من جراء إطلاق "جيش" الاحتلال النار بشكل عشوائي تجاه خيام النازحين في مواصي رفح جنوب قطاع غزة.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية، نيرانها تجاه خيام النازحين غرب مدينة غزة.

وأدّت الخروقات الإسرائيلية خلال الساعات الـ24 الماضية ، إلى استشهاد اثنين من المواطنين ، وإصابة أعداد أخرى بجراح في مختلف مناطق القطاع، حيث استشهد الليلة الماضية المواطن سهيل عادل عساف (40 عاماً)، إثر إطلاق النار صوب خيام النازحين بجباليا شمالي القطاع.

كما استشهد المواطن إبراهيم محمد مسلم أبو خشان (42 عاماً) إثر إصابته برصاصة في رقبته شرق شارع صلاح الدين غرب بلدة المصدر وسط قطاع غزة.

ومساء الجمعة، أُصيب ثمانية مواطنين أحدهم بجراح خطرة من جراء استهداف خيمة في مواصي خان يونس جنوبي القطاع.


ومنذ إعلان "وقف إطلاق النار" في الـ 11 من أكتوبر، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1471، إضافة إلى 5189 مصاباً، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 836 شهيداً.

وبلغ عدد الضحايا منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، 74254 شهيداً، 175306 مصاباً.

الاحتلال الإسرائيلي فلسطينية باستشهاد غزة شهداء الأقصى

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