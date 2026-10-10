زلزال بنما .. قوة مفجعة بـ ٧.٧ ريختر ودمار كبير.. صور

ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة بنما أمس الجمعة، مما أدى إلى إصدار تحذيرات من حدوث تسونامي قبالة سواحل البلاد.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بلغ عمق الزلزال 12.6 كيلومترًا وكان مركزه في مقاطعة هيريرا، على بعد حوالي 200 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من قناة بنما .



وأُفيد عن تضرر بعض المباني، لكن قناة بنما لم تتأثر، وكذلك لم يتأثر مرور السفن عبر الممر المائي التجاري.

تم تعليق الرحلات الجوية لعدة ساعات في مطار توكومين الدولي، لكنها استؤنفت بحلول مساء الجمعة.

سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في البداية قوة الزلزال بـ 8.0 درجات قبل تعديلها. وأفاد المعهد الجيولوجي في بنما أن قوة الزلزال بلغت 7.2 درجات.

ذكرت صحيفة "لا برينسا" أنه تم إخلاء المباني والشركات والمدارس والمنازل في عدة مناطق عقب الزلزال.

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والزلازل بهذا الحجم نادرة في بنما، وقد أظهرت الصور سكان يبكون في الشوارع بينما هزت الموجات الزلزالية الأرجاء.



قال شهود عيان من منطقة لاس ميناس في مقاطعة هيريرا: "نحن خائفون هنا. لقد تصدع المنزل، ونخشى أن ينهار علينا". وأضاف أن الزلزال ألحق أضراراً بالعديد من المنازل الأخرى.

https://x.com/Rainmaker1973/status/2108789771401076873?s=20

وبحسب شاهد عيان ، فقد شعر السكان بالهزات الأرضية حتى سان خوسيه، عاصمة كوستاريكا .

قال عمر سميث، الذي يرأس وكالة الحماية المدنية في بنما، لمحطة تيليمترو ريبورتا المحلية إنه تم الإبلاغ عن هزات ارتدادية في تشيتري، عاصمة هيريرا، وعلى طول الساحل في مقاطعة لوس سانتوس.

أظهرت مقاطع الفيديو التي نشرتها صحيفة لا برينسا انهيار برج كاتدرائية، بالإضافة إلى العديد من شرفات مبنى سكني في بينونومي، وهي مدينة تقع في منتصف الطريق تقريبًا بين مركز الزلزال ومدينة بنما.