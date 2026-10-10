قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اكثر من 75 ساعة بحث.. العثور على جثمان غريق النيل بالحوامدية في إمبابة
رئيس وزراء ماليزيا: جامعات مصر أسهمت في تعليم آلاف الماليزيين
مصرع شاب أسفل عجلات القطار بمحطة الضبعة في مطروح
زيزو وعبد الله السعيد في مهمة تاريخية بقمة الأهلي والزمالك.. إنجاز نادر ينتظر الثنائي
محمد ناجي جدو: مفيش انتماء دلوقتي.. ونتمنى خسارة الأهلي والزمالك
ياسر إبراهيم الأبرز.. 5 مستبعدين من قائمة الأهلي في مواجهة الزمالك
لأول مرة بمستشفيات الصحة.. استئصال فص من الرئة بالمنظار في معهد ناصر
يعرض بالجونة.. مريم أوزرلي وخالد أرجنتش يكشفان مفاجأة بسبب الربيع في إمروز
وصفت ترامب بـ«العملاق السياسي» ودافعت عن نتنياهو.. من هي كاتي زكريا متحدثة البيت الأبيض؟
رئيس وزراء ماليزيا: 4 جامعات مصرية أسهمت في تعليم آلاف الماليزيين
تاريخه يرجع لعام 1958..ملك ماليزيا يهدي الرئيس السيسي وسام تاج الدولة الأسمى
الخطيب يتحرك قبل القمة.. اتصالات مكثفة مع عبد الحفيظ ووائل جمعة لدعم الأهلي أمام الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زلزال بنما .. قوة مفجعة بـ ٧.٧ ريختر ودمار كبير.. صور

زلزال بنما
زلزال بنما
محمد على

ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة بنما أمس الجمعة، مما أدى إلى إصدار تحذيرات من حدوث تسونامي قبالة سواحل البلاد.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بلغ عمق الزلزال 12.6 كيلومترًا وكان مركزه في مقاطعة هيريرا، على بعد حوالي 200 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من قناة بنما .


وأُفيد عن تضرر بعض المباني، لكن قناة بنما  لم تتأثر، وكذلك لم يتأثر مرور السفن عبر الممر المائي التجاري.

تم تعليق الرحلات الجوية لعدة ساعات في مطار توكومين الدولي، لكنها استؤنفت بحلول مساء الجمعة.

سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في البداية قوة الزلزال بـ 8.0 درجات قبل تعديلها. وأفاد المعهد الجيولوجي في بنما أن قوة الزلزال بلغت 7.2 درجات.

ذكرت صحيفة "لا برينسا"  أنه تم إخلاء المباني والشركات والمدارس والمنازل في عدة مناطق عقب الزلزال.

Source: YouTube https://share.google/nNFm4UBRtN6P1XZVN

والزلازل بهذا الحجم نادرة في بنما، وقد أظهرت الصور سكان يبكون في الشوارع بينما هزت الموجات الزلزالية الأرجاء.


قال شهود عيان من منطقة لاس ميناس في مقاطعة هيريرا: "نحن خائفون هنا. لقد تصدع المنزل، ونخشى أن ينهار علينا". وأضاف أن الزلزال ألحق أضراراً بالعديد من المنازل الأخرى.

https://x.com/Rainmaker1973/status/2108789771401076873?s=20

وبحسب شاهد عيان ، فقد شعر السكان بالهزات الأرضية حتى سان خوسيه، عاصمة كوستاريكا .

قال عمر سميث، الذي يرأس وكالة الحماية المدنية في بنما، لمحطة تيليمترو ريبورتا المحلية إنه تم الإبلاغ عن هزات ارتدادية في تشيتري، عاصمة هيريرا، وعلى طول الساحل في مقاطعة لوس سانتوس.

أظهرت مقاطع الفيديو التي نشرتها صحيفة لا برينسا انهيار برج كاتدرائية، بالإضافة إلى العديد من شرفات مبنى سكني في بينونومي، وهي مدينة تقع في منتصف الطريق تقريبًا بين مركز الزلزال ومدينة بنما.

زلزال بنما تسونامي بنما الجنوب الغربي من قناة بنما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات شهر أكتوبر

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

الكاف يدرس قرارات من العيار الثقيل | تغييرات مرتقبة في بطولات أفريقيا.. تطبيق الـ VAR والأهداف خارج الأرض.. وجائزة جديدة لأفضل لاعب

أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت

أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت

الارصاد الجوية

تبدأ غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وشبورة كثيفة خلال الأيام القادمة

السيارة

فحص فيديو سيارة سوداء تصدم عدة أشخاص وتهشم سيارات أمام هايبر وان

صورة أرشيفية

خناقة قلبت بجريمة قتـ.ل.. ماذا حدث أمام بوابة المعمورة بالإسكندرية؟

المتوفي

جلطة في الجيم.. وفاة مدرب أثناء وجوده داخل صالة ألعاب بالمنوفية

الذهب

سعيد إمبابي يفاجئ الراغبين في شراء الذهب: مش لازم تستنى الأسعار تنزل

ترشيحاتنا

ماذا تحمل الأحذية عند دخول المنزل؟

ماذا يحدث عندما ندخل المنزل بالحذاء؟.. مخاطر صحية خطيرة

بكتيريا الفم وعلاقتها بسرطان البنكرياس

كيف يمنع معجون الأسنان من التسوس؟.. يحميك من أمراض خطيرة

ماذا يحدث للجسم عند تناول اللانشون واللحوم المصنعة؟

هل اللانشون يسبب السرطان؟.. حقيقة اللحوم المصنعة

بالصور

بالأحمر اللافت.. جومانا مراد تخطف الانظار في أحدث ظهور | شاهد

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

لوك كاجوال.. نسرين طافش تخطف الأنظار بظهورها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

مناعتك ضعيفة؟.. 7 أطعمة شهيرة تدعم دفاعات الجسم .. كيف تحافظين على قوة جهاز المناعة؟

المناعة
المناعة
المناعة

عايزة تخسي بسهولة وبدون حرمان | 7 أكلات مشهورة تشبعك وبسعرات أقل .. ولا تهملي الخضروات الغنية بالماء

رجيم
رجيم
رجيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

المزيد