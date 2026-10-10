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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

«مركز التجارة العالمي».. تفعيل قيادة إسرائيلية للتعامل مع محاولة اختطاف فلاي دبي

طائرة فلاي دبي
طائرة فلاي دبي
فرناس حفظي

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تفعيل قيادة عسكرية إسرائيلية تُعرف باسم «مركز التجارة العالمي»، للتعامل مع محاولة اختطاف طائرة مدنية تابعة لشركة فلاي دبي، في 30 سبتمبر الماضي.

وذكرت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية، أن هذه القيادة تتولى إدارة الحوادث المتعلقة باختطاف الطائرات المدنية، من خلال إرسال مقاتلات عسكرية للتعامل مع الخاطفين أو التهديدات الإرهابية، بهدف احتواء الموقف ومنع تصاعده، وحماية الركاب وأفراد الطاقم، إلى جانب تأمين الأصول الاستراتيجية.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن الإجراءات التي تتخذها القيادة قد تشمل توجيه الطائرة بأمان إلى أحد المطارات للهبوط، أو إسقاطها في حال الضرورة القصوى، وفقًا لتقدير الموقف والتهديدات المحتملة.

قيادة عسكرية إسرائيلية مركز التجارة العالمي اختطاف طائرة مدنية شركة فلاي دبي الطائرات المدنية

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