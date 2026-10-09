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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فلاي دبي تلغي رحلاتها إلى الرياض ومدن سعودية حتى 11 أكتوبر

فلاي دبي
فلاي دبي
خاطر عبادة

أعلنت شركة فلاي دبي إلغاء رحلاتها المتجهة إلى الرياض وينبع حتى 10 أكتوبر الجاري، ورحلاتها إلى أبها حتى 11 أكتوبر.

وقال متحدث باسم فلاي دبي: «تم إلغاء رحلات فلاي دبي الى كل من الرياض وينبع حتى 10 أكتوبر في حين تم إلغاء الرحلات المتجهة إلى أبها حتى 11 أكتوبر”.

وأضاف :"نراقب الأوضاع عن كثب ونواصل التنسيق مع السلطات المختصة، وسنقوم بإطلاع عملائنا عبر قنواتنا الرسمية على أي تحديثات تتعلق بجداول الرحلات".

وأضاف: "يمكن للمسافرين المتأثرين بالإلغاءات زيارة قسم إدارة الحجز على موقع flydubai.com للاطلاع على خيارات استرداد قيمة التذكرة أو إعادة الحجز، كما ننصح العملاء الذين حجزوا عن طريق وكلاء السفر بالتواصل معهم مباشرة".

واختتم المتحدث: "نعتذر عن أي إزعاج لمسافرينا بسبب التغييرات في رحلاتهم".

إلغاء وتعليق رحلات للرياض

وألغت الخطوط الجوية الهندية رحلاتها من وإلى الرياض حتى يوم السبت، كما علقت مجموعة لوفتهانزا رحلات شركات الطيران التابعة لها إلى العاصمة السعودية.

وبحسب شركة سيروم لتحليلات الطيران، فقد تم إلغاء ما يقرب من نصف الرحلات المغادرة من مطار الرياض بحلول الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش أمس، مع توقع إلغاء 31 رحلة أخرى يوم الجمعة في جميع المطارات السعودية.

وأفادت تقارير بأن المتمردين اليمنيين استخدموا صاروخين كروز في أحدث هجوم لهم يوم الخميس، حيث دمرت الفصائل اليمنية طائرة خالية من الركاب تابعة للناقلة الوطنية السعودية في غارة على مطار الرياض الرئيسي، وفقا لصحيفة ديلي تليجراف البريطانية.

وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودية أن مطاري أبها والملك خالد الدوليين استُهدفا يومي الثلاثاء والأربعاء.
وأسفرت الهجمات عن مقتل ثلاثة أشخاص- اثنان من المقيمين الأجانب في أبها وواحد في الرياض - وإصابة ما لا يقل عن 36 مواطناً ومقيماً أجنبياً، بعضهم بإصابات خطيرة.

فلاي دبي الرياض السعودية إلغاء رحلات للسعودية

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