في أسبوع واحد.. 3 شهداء فلسطينيين بالضفة الغربية و2040 انتهاكاً

وثّق مركز معلومات فلسطين 2040 انتهاكًا واعتداءً ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، خلال أسبوع.

جرى ذلك، خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 8 أكتوبر الجاري، التي أسفرت عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة 121 آخرين، إلى جانب اعتقال واحتجاز 254 مواطنًا.

وبحسب التقرير الإحصائي الأسبوعي للمركز، تنوعت الانتهاكات بين الاقتحامات العسكرية ومداهمات المنازل والاعتقالات ومصادرة الممتلكات وهدم المنشآت، إلى جانب تشديد القيود على حركة الفلسطينيين، فيما نفذ المستوطنون 321 اعتداءً استهدفت المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم.

313 اقتحامًا ومداهمة 149 منزلًا

وأحصى التقرير 313 اقتحامًا نفذتها قوات الاحتلال لمدن وبلدات وقرى فلسطينية في مختلف محافظات الضفة الغربية، تخللتها مداهمة 149 منزلًا، إلى جانب عمليات تهجير قسري طالت مواطنين فلسطينيين.

كما وثّق مصادرة 113 من الممتلكات والآليات الخاصة بالفلسطينيين، وهدم وتدمير 84 منشأة وممتلكات عامة وخاصة، في إطار الاعتداءات التي تطال مساكن المواطنين وممتلكاتهم ومصادر رزقهم.

وسجل المركز 254 حالة اعتقال واحتجاز خلال أسبوع واحد، بالتزامن مع استمرار الاقتحامات والعمليات العسكرية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وفي سياق تصاعد اعتداءات المستوطنين، تم رصد 321 اعتداءً خلال الفترة ذاتها، استهدفت الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم.

وتتزامن هذه الاعتداءات مع انطلاق موسم قطف الزيتون، الذي يشهد سنويًا هجمات تستهدف المزارعين وأراضيهم الزراعية، وتعرقل وصولهم إلى حقولهم، فضلًا عن الاعتداء على ممتلكاتهم ومصادر رزقهم في عدد من التجمعات الفلسطينية.

337 إغلاقًا للطرق و270 حالة تضييق على الحواجز

وفي ما يتعلق بالقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين، وثّق التقرير 337 حالة إغلاق للطرق والبلدات، إلى جانب 270 حالة تضييق وعرقلة على الحواجز العسكرية المنتشرة في أنحاء الضفة الغربية.

وتؤدي هذه الإجراءات إلى تقييد تنقل المواطنين بين المحافظات والقرى والتجمعات السكانية، وعرقلة وصولهم إلى أماكن العمل والتعليم والخدمات الصحية.

كما رصد المركز 21 حادثة إطلاق نار مباشر باتجاه المواطنين والمنازل، وعشرة اعتداءات بالضرب، خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

في سياق متصل، سجل التقرير سبعة انتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، وثلاثة انتهاكات استهدفت المؤسسات التعليمية، إلى جانب إصدار ثلاثة قرارات إبعاد بحق مواطنين ومرابطين عن المسجد الأقصى المبارك.