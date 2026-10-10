قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بـ12 مليون جنيه.. ضبط شحنة "زيت قنب" مخدر داخل طرود بريدية بمطار القاهرة| صور
وزير التخطيط : نسعى لبناء اقتصاد متوسطي مرن وشامل.. نواب: خطوة لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع تدفقات الاستثمارات الأجنبية ..ومطالب بمنح حوافز تشجيعية
517 هدفًا بعد الثلاثين.. رونالدو يثبت أن العمر مجرد رقم
برق ورعد وأمطار تضرب جنوب سيناء.. شفط تجمعات المياه وتحذيرات من السيول
جمارك الطرود البريدية تضبط محاولة تهريب كمية من زيت القنب المخدر
الرئيس السيسي يصل إلى قاعدة حليم العسكرية في العاصمة الإندونيسية
رواتب تصل إلى 25 ألف جنيه.. 37 فرصة عمل هندسي وفني و2539 أخرى في 11محافظة
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الوادى الجديد تضعان حجر أساس مجمع لصناعات التمور
الرئيس السيسي يصل قاعدة حليم العسكرية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا
بزيادة 71% في عامين.. إدراج 135 عالما من جامعة القاهرة ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم
طارق فهمي: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تعزز استراتيجية توجه مصر شرقًا
اخصائي بمدرسة بالمنيا: عندنا طلاب بيشربوا سجاير وبيسبوا المدرسين ..هانفصل كتير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

في أسبوع واحد.. 3 شهداء فلسطينيين بالضفة الغربية و2040 انتهاكاً

الضفة الغربية وجنود الاحتلال
الضفة الغربية وجنود الاحتلال

وثّق مركز معلومات فلسطين  2040 انتهاكًا واعتداءً ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، خلال أسبوع.

جرى ذلك، خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 8 أكتوبر الجاري، التي أسفرت عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة 121 آخرين، إلى جانب اعتقال واحتجاز 254 مواطنًا.

وبحسب التقرير الإحصائي الأسبوعي للمركز، تنوعت الانتهاكات بين الاقتحامات العسكرية ومداهمات المنازل والاعتقالات ومصادرة الممتلكات وهدم المنشآت، إلى جانب تشديد القيود على حركة الفلسطينيين، فيما نفذ المستوطنون 321 اعتداءً استهدفت المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم.

313 اقتحامًا ومداهمة 149 منزلًا

وأحصى التقرير 313 اقتحامًا نفذتها قوات الاحتلال لمدن وبلدات وقرى فلسطينية في مختلف محافظات الضفة الغربية، تخللتها مداهمة 149 منزلًا، إلى جانب عمليات تهجير قسري طالت مواطنين فلسطينيين.

كما وثّق مصادرة 113 من الممتلكات والآليات الخاصة بالفلسطينيين، وهدم وتدمير 84 منشأة وممتلكات عامة وخاصة، في إطار الاعتداءات التي تطال مساكن المواطنين وممتلكاتهم ومصادر رزقهم.

وسجل المركز 254 حالة اعتقال واحتجاز خلال أسبوع واحد، بالتزامن مع استمرار الاقتحامات والعمليات العسكرية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وفي سياق تصاعد اعتداءات المستوطنين، تم رصد 321 اعتداءً خلال الفترة ذاتها، استهدفت الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم.

وتتزامن هذه الاعتداءات مع انطلاق موسم قطف الزيتون، الذي يشهد سنويًا هجمات تستهدف المزارعين وأراضيهم الزراعية، وتعرقل وصولهم إلى حقولهم، فضلًا عن الاعتداء على ممتلكاتهم ومصادر رزقهم في عدد من التجمعات الفلسطينية.

337 إغلاقًا للطرق و270 حالة تضييق على الحواجز

وفي ما يتعلق بالقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين، وثّق التقرير 337 حالة إغلاق للطرق والبلدات، إلى جانب 270 حالة تضييق وعرقلة على الحواجز العسكرية المنتشرة في أنحاء الضفة الغربية.

وتؤدي هذه الإجراءات إلى تقييد تنقل المواطنين بين المحافظات والقرى والتجمعات السكانية، وعرقلة وصولهم إلى أماكن العمل والتعليم والخدمات الصحية.

كما رصد المركز 21 حادثة إطلاق نار مباشر باتجاه المواطنين والمنازل، وعشرة اعتداءات بالضرب، خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

في سياق متصل، سجل التقرير سبعة انتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، وثلاثة انتهاكات استهدفت المؤسسات التعليمية، إلى جانب إصدار ثلاثة قرارات إبعاد بحق مواطنين ومرابطين عن المسجد الأقصى المبارك.

الاحتلال الإسرائيلي الغربية المحتلة الاقتحامات العسكرية الفلسطينيين المستوطنون المواطنين وممتلكاتهم فلسطينيين تهجير قسري بالفلسطينيين اعتقال واحتجاز الضفة الغربية المحتلة لتجمعات الفلسطينية المواطنين لأقصى المبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات شهر أكتوبر

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026

السيارة

فحص فيديو سيارة سوداء تصدم عدة أشخاص وتهشم سيارات أمام هايبر وان

صورة أرشيفية

خناقة قلبت بجريمة قتـ.ل.. ماذا حدث أمام بوابة المعمورة بالإسكندرية؟

الذهب

سعيد إمبابي يفاجئ الراغبين في شراء الذهب: مش لازم تستنى الأسعار تنزل

تامر حسني وأحمد سعد يتألقان في حفل زفاف ابنة المخرجة شيرين عادل بحضور نجوم الفن

تامر حسني وأحمد سعد يتألقان في حفل زفاف ابنة شيرين عادل | شاهد

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري.. ماذا يحدث؟

دعاء الفجر

دعاء الفجر لزوال الهموم وتفريج الكرب المستجاب مكتوب لراحة النفس وقضاء الحوائج

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 10 أكتوبر 2026

ترشيحاتنا

جواز سفر

هل يحتاج عضو مجلس النواب إلى إذن قبل السفر للخارج؟.. القانون يجيب

سيد طه فايز يترشح لمنصب سكرتير الهيئة العليا بحزب الوفد

سيد طه فايز يترشح لمنصب سكرتير الهيئة العليا بحزب الوفد.. صور

الرئيس السيسي

النائب علي مهران: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تعزز مكانة مصر الدولية

بالصور

هل الرز البايت يسبب التسمم الغذائي والسرطان؟.. حقيقة الأمر

هل الرز البايت يحتوي على سموم؟
هل الرز البايت يحتوي على سموم؟
هل الرز البايت يحتوي على سموم؟

بالأحمر اللافت.. جومانا مراد تخطف الانظار في أحدث ظهور | شاهد

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

لوك كاجوال.. نسرين طافش تخطف الأنظار بظهورها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

مناعتك ضعيفة؟.. 7 أطعمة شهيرة تدعم دفاعات الجسم .. كيف تحافظين على قوة جهاز المناعة؟

المناعة
المناعة
المناعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

المزيد