الصومال يدين الهجمات على مطارَي أبها والملك خالد الدوليين في السعودية

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أدان الصومال بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على مطارَي أبها والملك خالد الدوليين في المملكة العربية السعودية، والتي أسفرت عن مقتل مدنيين وإصابة عدد آخر.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الصومالية، أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم السبت - "تشكل هذه الهجمات انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا لسيادة المملكة وللأمن الإقليمي".

وأعرب الصومال عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية ،ويدعو إلى الوقف الفوري للهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية.

وتقدم الصومال بخالص تعازيه إلى أسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.