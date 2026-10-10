ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 74 ألفا و370 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، إلى 74 ألفا و370 شهيدا، والإصابات إلى 175 ألفا و371 مصابا.

وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن 10 شهداء (أحدهم متأثرا بجروحه)، و65 مصابا، وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 بلغت 1481 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 5 آلاف و254 إصابة، إضافة إلى 836 شهيدًا جرى انتشالهم.