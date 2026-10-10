لبنان: قوات الاحتلال تضرم النيران في خيام ومدرسة وتشن غارة على طلوسة

أضرمت قوات الاحتلال الإسرائيلي النيران في مناطق عدة من بلدة الخيام في قضاء مرجعيون، ما أدى إلى اندلاع حرائق في مواقع متفرقة طالت العديد من أشجار الزيتون، وسط تصاعد كثيف لأعمدة الدخان.

وسُجّلت الحرائق في منطقة الدردارة ومنطقة التل، وعند مدخل الخيام من جهة الحمام، إضافة إلى مناطق أخرى من البلدة.

في سياق متصل، أضرمت قوات الاحتلال الإسرائيلي النيران في مدرسة المبرّات في بلدة الخيام.

شنّ الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة طلوسة في قضاء مرجعيون.

تأتي هذه الاعتداءات في إطار استمرار التصعيد الإسرائيلي في مناطق الجنوب اللبناني، وسط مخاوف من اتساع رقعة الأضرار التي تطال الممتلكات والأراضي الزراعية والمرافق التربوية.