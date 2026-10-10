مقتل 55 جنديًا من ألوية العمالقة الجنوبية في مواجهات عنيفة مع الحوثيين بباب المندب

أفادت مصادر يمنية بمقتل 55 جنديًا من ألوية العمالقة الجنوبية خلال مواجهات عنيفة مع جماعة أنصار الله «الحوثيين» في منطقة باب المندب، جنوب غربي اليمن، في ظل تصاعد العمليات العسكرية بين القوات الحكومية والجماعة على عدد من الجبهات.

وتأتي هذه الأنباء بالتزامن مع استمرار المعارك في محيط مضيق باب المندب ومديرية ذو باب التابعة لمحافظة تعز، حيث تشهد المنطقة تحركات عسكرية مكثفة واشتباكات متبادلة، وسط محاولات من القوات الحكومية لتعزيز مواقعها وتأمين المناطق الاستراتيجية.

وكانت قوات ألوية العمالقة الجنوبية قد أعلنت إحباط هجوم شنته جماعة الحوثي على مواقعها شمال مطار ذو باب، مؤكدة إلحاق خسائر بالمهاجمين، بالتزامن مع غارات جوية نفذها طيران التحالف العربي استهدفت تعزيزات عسكرية للجماعة.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر ميدانية باستمرار المواجهات في محيط باب المندب، بمشاركة القوات الحكومية وألوية العمالقة الجنوبية وقوات درع الوطن، وسط هجمات حوثية وضربات جوية استهدفت مواقع وتعزيزات عسكرية.

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار عملية «فجر اليمن»، التي أعلنتها القوات الحكومية بهدف استعادة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في وقت تتبادل فيه الأطراف بيانات بشأن نتائج العمليات العسكرية وحجم الخسائر.

وكانت تقارير إعلامية يمنية قد أفادت بمقتل أحد قادة ألوية العمالقة الجنوبية خلال معارك باب المندب، ما يعكس شدة المواجهات التي تشهدها المنطقة خلال الأيام الأخيرة.

ويكتسب مضيق باب المندب أهمية استراتيجية بالغة، باعتباره أحد أبرز الممرات البحرية التي تربط البحر الأحمر بخليج عدن، وتمر عبره حركة تجارية دولية، ما يجعل استمرار المواجهات في محيطه مصدر قلق بشأن أمن الملاحة البحرية.

وتأتي هذه التطورات وسط تضارب الروايات بشأن السيطرة على المواقع العسكرية في المنطقة، حيث تؤكد القوات الحكومية تحقيق تقدم ميداني، بينما تقول جماعة الحوثي إنها تصدت لمحاولات التقدم وألحقت خسائر بالقوات المهاجمة.

وتبقى الأوضاع الميدانية في باب المندب مفتوحة على مزيد من التطورات، في ظل استمرار المواجهات العسكرية وتصاعد المخاوف من اتساع نطاق الصراع وانعكاساته على الأمن الإقليمي وحركة الملاحة الدولية.



