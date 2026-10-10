انطلاق اختبارات المتقدمين للعمل بـ "إمامة القبلة" بنظام المأموريات.. غدا

تنطلق بالجامع الأزهر الشريف، غدًا فعاليات اختبارات المتقدمين للعمل بـ "إمامة القبلة" بنظام المأموريات، والتي تستمر لمدة أربعة أيام، في إطار حرص الأزهر الشريف على الانتقاء الدقيق لأفضل الكفاءات العلمية والصوتية لإمامة المصلين في محراب الجامع الأزهر ومجمعات الأروقة التابعة له.

وتستهدف هذه الاختبارات العاملين بقطاع المعاهد الأزهرية ومناطق الوعظ ممن يمتلكون المقومات والملكات المؤهلة للإمامة الناجحة، لتعزيز الدور التاريخي والريادي للأزهر الشريف كمنارة للفكر الإسلامي الوسطي المعتدل، ونشر السكينة والخشوع بين جموع المصلين، وخصوصا في شهر رمضان.

وأكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، أن انطلاق هذه الاختبارات يأتي استمراراً للنهج الدقيق الذي يتبعه الأزهر في استقطاب الكفاءات المؤهلة للعمل في هذا الصرح العريق، ممن تتوافر فيهم المهارات العلمية والصوتية وإتقان التلاوة وفنون التجويد.

من جانبه، أوضح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن المتنافسين سيخضعون على مدار أيام الاختبارات الأربعة لتقييم شامل وفق معايير موضوعية لضمان اختيار النخبة، وفي مقدمتها:

حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التطبيق الدقيق لأحكام التجويد تلاوةً وأداءً.

الأداء الصوتي: التمتع بصوت ندي وخاشع يضفي أجواءً إيمانية داخل المحراب.

وأضاف عودة أن مراحل التقييم تتضمن مرحلتين؛ الأولى اختبارات حسن الصوت والأداء، بينما تتضمن المرحلة الثانية حفظ القرآن الكريم وإتقان الروايات، وصولاً إلى المقابلات الشخصية واختبارات الفقه والعقيدة أمام لجان علمية متخصصة تضم أساتذة من جامعة الأزهر، وأعضاء بلجنة مراجعة المصحف الشريف، ونخبة من المتخصصين بإذاعة القرآن الكريم، ضماناً لأعلى معايير الشفافية والكفاءة.

اختبارات مسابقة أئمة القبلة

كما نظمت جامعة الأزهر، فعاليات مسابقة «أئمة القبلة»، لاختيار عدد من طلاب الأزهر لإمامة المصلين بالجامع الأزهر خلال شهر رمضان المبارك، وتأتي المسابقة لاختيار الطلاب المتميزين في حفظ القرآن الكريم وإتقان التلاوة، لإمامة المصلين بالجامع الأزهر خلال الشهر الفضيل.

كانت جامعة الأزهر، قد أعلنت عن فتح باب التقديم لاختبارات الطلاب المرشحين لإمامة المصلين بالجامع الأزهر خلال شهر رمضان المبارك.

وفتحت جامعة الأزهر باب الترشيح لإمامة المصلين في الجامع الأزهر خلال شهر رمضان، بشرط أن يكون المتقدم حافظا للقرآن الكريم كاملا، وحسن الصوت مع جودة التلاوة، ومتفوق علميا ويتميز بالسلوك القويم، وأن يكون من جامعة الأزهر.